Logo
Large banner

Kasper se emotivnim riječima obratio vjerenici Mini, ona ovako uzvratila

Autor:

ATV
05.05.2026 08:12

Komentari:

0
Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер
Foto: Youtube/Blic

Pjevačica Mina Kostić već dugo je u srećnoj vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, kojeg je upoznala putem interneta.

Par često postavlja zajedničke slike na svom Instagram profilu gdje se može vidjeti kako uživaju u svojoj ljubavi.

Ovaj put je Kasper putem svoj Instagram profila uputio Mini emotivne riječi:

- Potrudiću se da jednim riječima objasnim koliko je Mina odana, vjerna, lojalna i primjer kako prava žena voli. Njena ljubav, vjernost, lojalnost i njena odanost je toliko snažna da me stalno ostavlja zatečenog i bez teksta. Moja ljubav, moj ponos. Žena mog života. Moja Mina - napisao je Kasper.

Minu je ovaj potez oduševio, pa je ripostovala njegovu objavu na svom Instagramu.

Podsjetimo, Mina i Kasper upoznali su se preko društvenih mreža, nakon čega je njihova veza počela potpuno virtuelno. Nakon toga su mesecima bili u kontaktu.

Мина Костић и Каспер

Scena

Mina Kostić saznala da se pojavio Kasperov intimni snimak sa drugom ženom! Ovako je reagovala

Tek kasnije je Kasper došao iz Amerike u Srbiju i tada su se prvi put upoznali uživo.

U emisiji Amidži šou, Kasper je Minu zaprosio pred kamerama, uživo, tokom gostovanja.

Mina je bila vidno emotivna i iznenađena , a u studiju je nastao pravi šok i aplauz publike. Nakon kratkog trenutka emocija , ona je prihvatila vjeridbu.

Pjevačica je skoro pričala i o udaji i izjavila da bi voljela opušteno venčanje u prirodi, sa jednostavnom i prijatnom atmosferom.

Mina je stavila tačku na nagađanja i potvrdila da ove godine definitivno staje na ludi kamen.

Govoreći o tome kako će funkcionisati njihov odnos na relaciji Srbija-Amerika, Mina Kostić je otkrila predstojeće planove za karijeru i privatni život, napominjući da planira put preko okeana.

- Plan je da ja idem tamo i da odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, Bože zdravlja, nadam se svadba do kraja godine i koncert u Sava centru. Ima puno planova, ali neću da otkrivam sve - izjavila je pjevačica.

Kada je riječ o samoj proslavi i kako zamišlja svoj veliki dan, otkrila je da preferira opušteno vjenčanje u prirodi:

- Voljela bih da bude negde u prirodi, neobavezno i lijepo. Naravno, sve u bijelom - izjavila je ona.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mina Kostić

Mane Ćuruvija Kasper

Kasper vjerio Minu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Kasper emotivno o Mini: ''Ona je moja vječnost''

1 mj

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina Kostić o partneru: Kupio mi je dva frižidera i šporet

1 mj

0
Наташа Беквалац о наводима да је Каспер хтио да је жени

Scena

Nataša Bekvalac o navodima da je Kasper htio da je ženi

2 mj

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina i Kasper pišu knjigu o svojoj ljubavi

2 mj

0

Više iz rubrike

Ана Ивановић има новог дечка!

Scena

Ana Ivanović ima novog dečka!

3 h

0
Глумица Наташа Нинковић са супругом Ненадом на одмору

Scena

"Ni na nebu ni na zemlji" Nataša Ninković u zagrljaju supruga: Uživaju u pravom raju, a od pogleda iz spavaće sobe zastaje dah

3 h

0
Џејла Рамовић, пјевачица

Scena

Džejla Ramović za ATV otkrila da li postoji simbolika broja 1004

12 h

0
Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.

Scena

Cijeli život je na estradi, a mnogi i dalje ne znaju koje je godište Lepa Brena

13 h

0

  • Najnovije

11

08

Đina Džinović se baškari na jahti očuha milionera: Objavila slike u bademantilu

11

01

Jedina banka u Srpskoj koja daje kredite na 25 godina sa fiksnom kamatom

10

52

Filozofski fakultet okuplja istoričare: Priča o Krajini kroz vijekove

10

40

Njemačka: Potraga završena tragično, pronađeno tijelo dječaka

10

33

Jeste li čuli za pravilo spavanja 7:1? Stručnjaci otkrivaju kako može produžiti život

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner