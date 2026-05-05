Kasper se emotivnim riječima obratio vjerenici Mini, ona ovako uzvratila

Pjevačica Mina Kostić već dugo je u srećnoj vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, kojeg je upoznala putem interneta.

Par često postavlja zajedničke slike na svom Instagram profilu gdje se može vidjeti kako uživaju u svojoj ljubavi.

Ovaj put je Kasper putem svoj Instagram profila uputio Mini emotivne riječi:

- Potrudiću se da jednim riječima objasnim koliko je Mina odana, vjerna, lojalna i primjer kako prava žena voli. Njena ljubav, vjernost, lojalnost i njena odanost je toliko snažna da me stalno ostavlja zatečenog i bez teksta. Moja ljubav, moj ponos. Žena mog života. Moja Mina - napisao je Kasper.

Minu je ovaj potez oduševio, pa je ripostovala njegovu objavu na svom Instagramu.

Podsjetimo, Mina i Kasper upoznali su se preko društvenih mreža, nakon čega je njihova veza počela potpuno virtuelno. Nakon toga su mesecima bili u kontaktu.

Tek kasnije je Kasper došao iz Amerike u Srbiju i tada su se prvi put upoznali uživo.

U emisiji Amidži šou, Kasper je Minu zaprosio pred kamerama, uživo, tokom gostovanja.

Mina je bila vidno emotivna i iznenađena , a u studiju je nastao pravi šok i aplauz publike. Nakon kratkog trenutka emocija , ona je prihvatila vjeridbu.

Pjevačica je skoro pričala i o udaji i izjavila da bi voljela opušteno venčanje u prirodi, sa jednostavnom i prijatnom atmosferom.

Mina je stavila tačku na nagađanja i potvrdila da ove godine definitivno staje na ludi kamen.

Govoreći o tome kako će funkcionisati njihov odnos na relaciji Srbija-Amerika, Mina Kostić je otkrila predstojeće planove za karijeru i privatni život, napominjući da planira put preko okeana.

- Plan je da ja idem tamo i da odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, Bože zdravlja, nadam se svadba do kraja godine i koncert u Sava centru. Ima puno planova, ali neću da otkrivam sve - izjavila je pjevačica.

Kada je riječ o samoj proslavi i kako zamišlja svoj veliki dan, otkrila je da preferira opušteno vjenčanje u prirodi:

- Voljela bih da bude negde u prirodi, neobavezno i lijepo. Naravno, sve u bijelom - izjavila je ona.

