Nataša Bekvalac o navodima da je Kasper htio da je ženi

Nataša Bekvalac nedavno se ponovo našla u žiži javnosti zbog ljubavnog života, ali ovoga puta ne svog.

Naime, u javnost su izašle prepiske vjerenika Mine Kostić, gdje on navodno govori kako želi da dođe do Bekvalčeve i da želi da je ženi.

"Ne bih sebi dala za pravo..."

Nataša Bekvalac se tim povodom nije oglašavala, a nedavno je progovorila o ovoj temi sa osmijehom na licu.

- Nije bilo moguće ne vidjeti takve naslove. Ne bih sebi dala za pravo da komentarišem bilo čiji ljubavni život, sem mog jer samo tu znam tačno šta se dešava. Mada, nisam sigurna nekad ni za to - izjavila je Nataša za Hype.

Ljubavni par je gostovao kod Bokija 13 i govorio o svom odnosu, ljubavi ali i lošim komentarima.

Mina dala svoj sud

Ljubavni par nedavno je gostovao u emisiji kod Bokija 13 i tom prilikom spomenuo prepiske o pjevačici.

Mina se prisetila bivšeg partnera Igora, a Boki je iskoristio priliku i spomenuo šuškanja da je Mane Ćuruvija svojevremeno pisao i Nataši Bekvalac.

- Igor je bio zaljubljen u mene dok sam još radila na Pirani. On je meni to rekao. Evo i Kasper je već 20 godina zaljubljen u mene - izjavila je pjevačica.

- Pusti ti meni to sad, zato je pisao drugim pjevačicama - prekinuo je Boki u svom stilu.

- Ne branim ga stvarno, ali ja da sam muško i ja bih pisala Nataši Bekvalac - rekla je Mina sa osmijehom na licu.