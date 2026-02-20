Logo
Large banner

Siniša Karan pregledan na UKC-u: Oglasili se iz Palate

Izvor:

ATV

20.02.2026

14:38

Komentari:

0
Синиша Каран
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan pregledan je danas, 20.02.2026. godine u prijepodnevnim časovima, na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, nakon čega je hospitalizovan na Klinici za kardiologiju zbog opšteg infektivnog sindroma i dalje kardiološke obrade i dijagnostike.

Saopšteno je ovo iz Službe predsjednika Srpske za odnose s javnošću.

Ističe se da je predsjednik Siniša Karan stabilnog zdravstvenog stanja i da se nalazi pod stalnim nadzorom ljekara.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Karan

UKC Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik otkrio kolika bi mogla da bude prosječna plata do kraja godine

1 h

2
Служено опијело Љиљани Зелен Караџић

Republika Srpska

Služeno opijelo Ljiljani Zelen Karadžić

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Grad nikada nije bio zapušteniji, sve je problem - grijanje, transport

2 h

3
Почиње градња важног пута у Републици Српској

Republika Srpska

Počinje gradnja važnog puta u Republici Srpskoj

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner