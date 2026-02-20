Siniša Karan pregledan na UKC-u: Oglasili se iz Palate

Izvor:
ATV
20.02.2026
14:38
Komentari:0
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan pregledan je danas, 20.02.2026. godine u prijepodnevnim časovima, na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, nakon čega je hospitalizovan na Klinici za kardiologiju zbog opšteg infektivnog sindroma i dalje kardiološke obrade i dijagnostike.
Saopšteno je ovo iz Službe predsjednika Srpske za odnose s javnošću.
Ističe se da je predsjednik Siniša Karan stabilnog zdravstvenog stanja i da se nalazi pod stalnim nadzorom ljekara.
Republika Srpska
1 h2
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
20
15
20
15
09
15
06
15
02
Trenutno na programu