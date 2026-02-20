Služeno opijelo Ljiljani Zelen Karadžić

Izvor:
Opijelo Ljiljani Zelen Karadžić, supruzi prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, služeno je danas u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama u prisustvu lidera SNSD-a Milorada Dodika.
Opijelu koje je služilo lokalno sveštenstvo prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, poslanik u Narodnoj skupštini Aco Stanišić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, kao i brojni vjernici.
Ljiljana Zelen Karadžić biće sahranjena danas na gradskom groblju Bare na Palama.
Ona je preminula je u srijedu, 18. februara, u 81. godini.
Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.
Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.
Telegrame saučešća porodici Karadžić, između ostalih, uputili su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, Boračka organizacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik, Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske", Crveni krst Republike Srpske.
