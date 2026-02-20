Logo
Služeno opijelo Ljiljani Zelen Karadžić

Izvor:

SRNA

20.02.2026

13:43

Служено опијело Љиљани Зелен Караџић
Foto: Srna

Opijelo Ljiljani Zelen Karadžić, supruzi prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, služeno je danas u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama u prisustvu lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Opijelu koje je služilo lokalno sveštenstvo prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, poslanik u Narodnoj skupštini Aco Stanišić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, kao i brojni vjernici.

Ljiljana Zelen Karadžić biće sahranjena danas na gradskom groblju Bare na Palama.

Ona je preminula je u srijedu, 18. februara, u 81. godini.

Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac o navodima da je Kasper htio da je ženi

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

Telegrame saučešća porodici Karadžić, između ostalih, uputili su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, Boračka organizacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik, Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske", Crveni krst Republike Srpske.

Tagovi :

Pale

sahrana

Ljiljana Zelen Karadžić

