UZNEMIRUJUĆE: Jeziv pad, favorit na ZOI ležao ukočen bez svijesti

Izvor:

ATV

20.02.2026

13:29

Финли Мелвил Ив пад
Foto: Tanjug / AP

Aktuelni svjetski šampion u fristajl skijanju, Finli Melvil Iv, evakuisan je u Livinju nakon brutalnog pada.

Devetnaestogodišnji Novozelanđanin, koji je važio za glavnog favorita za zlato u halfpajpu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, doživio je težak pad tokom kvalifikacija u petak.

Ives je samo nekoliko minuta ranije putem Instagrama pozvao pratioce da gledaju njegov nastup.

"Počinjem za dva minuta, ne propustite“, napisao je sa žičare u Livignu.

Tokom izvođenja trika, snažno je udario u snijeg pri slijetanju. Nakon udara, skijaš je nekoliko sekundi ostao bez svijesti, sa ukočenom jednom rukom, dok hitna pomoć nije stigla na mjesto nesreće.

Šest medicinskih radnika pažljivo ga je stavilo na nosila i evakuisalo niz stazu.

Iako nepomičan tokom evakuacije, Finli je napustio stazu svjestan i sa otvorenim očima, što je barem privremeno olakšalo članovima novozelandske delegacije koji su bili vidno potreseni. Za sada nije objavljen zvanični medicinski izvještaj o stanju mladog skijaša.

Pad se desio u izazovnim vremenskim uslovima—oblačno i stalno pada snijeg—ali oni nisu vjerovatno uzrok nesreće, jer su drugi takmičari, uključujući i one nižeg nivoa, uspješno završili svoje nastupe tokom jutra.

Kvalifikacije u halfpajpu su odigrane u petak nakon što su prethodno bile odložene zbog jakog snijega i mećava koje su pogodile olimpijsko mjesto u Livignu.

(Telegraf)

