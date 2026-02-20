Zanimljiva životna priča Alise Liu koja je donijela Americi dugo sanjano zlato

Američka klizačica kineskog porijekla Alisa Liu osvojila je u četvrtak zlatnu medalju u ženskom pojedinačnom takmičenju u umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, čime je donijela Sjedinjenim Državama prvo olimpijsko zlato u ovoj disciplini poslije gotovo četvrt vijeka, odnosno od 2002. godine.

Aktuelna svjetska šampionka je u slobodnom programu, koji je izvela uz pjesmu "Mekartur Park" pjevačice Done Samer, dobila 150,20 bodova.

Svijet Jezivi snimci katastrofe: Eksplodirao kamion pun gasa

U kombinaciji sa 76,59 iz kratkog programa, takmičenje je završila sa ukupno 226,79 bodova, što joj je donijelo ubjedljivu pobjedu.

Iako njen program nije imao najveći tehnički sadržaj među takmičarkama tog dana, sudije su visoko ocijenile čistoću elemenata i ukupnu izvedbu, što joj je donijelo najbolji rezultat sezone. Prednost u odnosu na najbližu rivalku bila je nešto manja od dva boda u ukupnom plasmanu.

Srebrnu medalju osvojila je Japanka Kaori Sakamoto, koja je za slobodni program dobila 147,67 bodova. Klizala je uz kompozicije "La vie en rose" i "Non je ne regrete rien", a uz 77,23 boda iz kratkog programa završila je takmičenje sa ukupno 224,90 bodova.

Bronzana medalja pripala je sedamnaestogodišnjoj Japanki Ami Nakai. Ona je poslije kratkog programa bila vodeća sa 78,71 bodom, ali je u slobodnom programu dobila 140,45, što je bio deveti rezultat večeri. Ipak, zbir od 219,16 bodova bio je dovoljan za treće mjesto.

Hronika Predložen pritvor Irfanu Kariću

Ovim trijumfom Liu je postala prva Amerikanka koja je osvojila olimpijsko zlato u ženskom umjetničkom klizanju još od Sare Hjuz na ZOI u Solt Lejk Sitiju.

Zlato u pojedinačnoj konkurenciji bilo je njena druga najsjajnija medalja u Milanu, pošto je ranije bila dio američkog tima koji je trijumfovao u ekipnom takmičenju, čime je potvrdila status jedne od najuspješnijih klizačica ovih Igara.

Zanimljiva životna priča

Zanimljivu priču krije djevojka koja je sa 13 godina bila šampionka SAD, sa 16 napustila umjetničko klizanje jer u tom momentu u njemu nije uživala, ali se nakon "penzije" vratila i četiri godine kasnije, sa 20 osvojila olimpijsko zlato.

Zanimljivu priču ima Alisa Liu, pošto je nje otac Artur Liu pobjegao iz Kine 1990. godine i preselio se u Kaliforniju pošto je na Tjanmenu učestvovao u čuvenim protestima.

BiH Zamrznuta imovina 11 državljana BiH

Kina je pokušala da regrutuje Alisu Liu, kao što je uspjela sa Ajlin Gu, sada vlasnicom pet olimpijskih medalja, ali je Liu to odbila. Željela je da predstavlja SAD i sada je došla do zlatne medalje.

Zanimljivo je što se nakon njenog zlata javio Enes Kanter Fridom, nekada turski košarkaš, koji je u svojoj zemlji zabranjena ličnost od strane Redžepa Tajipa Erdogana i njegovog režima. On je kritikovao Ajlin Gu jer predstavlja Kinu, a sada ishvalio Alisu Liu, prenosi "Telegraf".