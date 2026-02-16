Favorit za zlato diskvalifikovan, bacio štapove i otišao u šumu da plače

16.02.2026
17:43
Komentari:0
Norvežanin Atle Li Mekgrat bio je, prema mnogim prognozama, prvi favorit za osvajanje olimpijskog zlata u slalomu. Međutim, ostao je bez plasmana na tragičan način.
U drugu vožnju je ušao veoma brzo, ali i rizično, što ga je koštalo. "Uzjahao" je kapiju i automatski bio diskvalifikovan, te nije dalje ni spuštao stazu.
Dok su se treneri njegovih rivala radovali pokraj staze, on je u bijesu bacio štapove preko lijeve ograde, a onda otišao na desnu stranu, prošao ogradu, skinuo skije, prepešačio drugu stazu i otišao do šume.
Tu je legao u snijeg i počeo da plače, usljed velikog razočaranja zbog krajnjeg epiloga.
Scena incredibile nello slalom di Bormio— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 16, 2026
Atle Lie McGrath era in testa, ma inforca nella seconda manche e deve così rinunciare all’oro.
La rabbia è tanta: butta un bastoncino, poi si sgancia gli sci, esce dalle reti, si incammina nella neve fresca e va a piangere ai margini del… pic.twitter.com/6VuOwxiv1t
A na cilju – velika radost. Švajcarac Loik Mejar je osvojio zlato vremenom 1.53,61 minut u dvije vožnje.
Radovao se srebru Fabio Gštrajn iz Austrije sa 1.53,96 minuta, dok je bronza pripala Norvežaninu Henriku Kristofersenu sa 1.54,74.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Srbija
3 h1
Ostali sportovi
4 h0
Ostali sportovi
9 h0
Ostali sportovi
22 h0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu