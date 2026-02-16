Logo
Favorit za zlato diskvalifikovan, bacio štapove i otišao u šumu da plače

16.02.2026

17:43

Атле Ли Мекграт плаче у шуми
Foto: Tanjug/AP/John Locher

Norvežanin Atle Li Mekgrat bio je, prema mnogim prognozama, prvi favorit za osvajanje olimpijskog zlata u slalomu. Međutim, ostao je bez plasmana na tragičan način.

U drugu vožnju je ušao veoma brzo, ali i rizično, što ga je koštalo. "Uzjahao" je kapiju i automatski bio diskvalifikovan, te nije dalje ni spuštao stazu.

Dok su se treneri njegovih rivala radovali pokraj staze, on je u bijesu bacio štapove preko lijeve ograde, a onda otišao na desnu stranu, prošao ogradu, skinuo skije, prepešačio drugu stazu i otišao do šume.

Tu je legao u snijeg i počeo da plače, usljed velikog razočaranja zbog krajnjeg epiloga.

A na cilju – velika radost. Švajcarac Loik Mejar je osvojio zlato vremenom 1.53,61 minut u dvije vožnje.

Radovao se srebru Fabio Gštrajn iz Austrije sa 1.53,96 minuta, dok je bronza pripala Norvežaninu Henriku Kristofersenu sa 1.54,74.

