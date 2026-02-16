ZOI: Paljanin Marko Šljivić među 30 najboljih u slalomu

Skijaški reprezentativac BiH Marko Šljivić sa Pala plasirao se među 30 najboljih u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, na izuzetno zahtjevnoj stazi na kojoj je odustalo više od polovine od oko 100 prijavljenih takmičara.

Šljivić je prvu vožnju završio na 25. mjestu, a u drugoj popravio plasman na 23. poziciju, što je najbolji rezultat jednog skijaša iz BiH u tehničkim disciplinama na velikim takmičenjima.

BiH do sada nije imala skijaša među 30 najboljih u svijetu skijanja.

Šljivić je nastupio i prije dva dana u veleslalomu, gdje je zauzeo 39. mjesto, što je do tada bio njegov najbolji plasman na najvećoj sportskoj smotri.

Osim Šljivića, tu su nordijski skijaši sa Pala Strahinja Erić i Teodora Delipara, te njihovi treneri Mladen Plakalović, Dragan Jeftović i Željko Šljivić.

Učesnici Olimpijade takmiče se u 116 disciplina u 16 zimskih sportova, a na snijegu i ledu nadmeće se oko 2.900 sportista iz 93 zemlje.