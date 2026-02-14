Australka osvojila zlato u novoj olimpijskoj disciplini

14.02.2026
17:00
Komentari:0
Australijska skijašica Džakara Entoni osvojila je danas zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini dual moguls na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Entoni je u finalu pobijedila Amerikanke Džejlin Kauf rezultatom 20:15. Bronzanu medalju osvojila je Amerikanka Elizabet Lemli, koja je pobijedila Francuskinju Perin Lafon sa 18:17.
Dual moguls je nova olimpijska disciplina, u kojoj se skijaši bore u direktnim duelima i paralelno se spuštaju kroz stazu sa hupserima, a pored brzine ocjenjuju se i tehnika zavoja, kao i akrobatski elementi u skokovima.
Najnovije
Najčitanije
17
40
17
36
17
30
17
24
17
16
Trenutno na programu