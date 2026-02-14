Logo
Australka osvojila zlato u novoj olimpijskoj disciplini

14.02.2026

17:00

Џакара Ентони
Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Australijska skijašica Džakara Entoni osvojila je danas zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini dual moguls na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Entoni je u finalu pobijedila Amerikanke Džejlin Kauf rezultatom 20:15. Bronzanu medalju osvojila je Amerikanka Elizabet Lemli, koja je pobijedila Francuskinju Perin Lafon sa 18:17.

Dual moguls je nova olimpijska disciplina, u kojoj se skijaši bore u direktnim duelima i paralelno se spuštaju kroz stazu sa hupserima, a pored brzine ocjenjuju se i tehnika zavoja, kao i akrobatski elementi u skokovima.

