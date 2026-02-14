Logo
Sin Tatjane Ječmenice je talentovani sportista

14.02.2026

09:17

Татјана Јечменица
Foto: Instagram

Tatjana Ječmenica (47) proslavljena srpska teniserka, poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak 13. februara.

Tatjanin suprug Darko nakon nesreće nalazi u indukovanoj komi i ljekari mu se bore za život. Ječmenica je iza sebe ostavila i sina Aleksu, koji je sportista.

Татјана Јечменица

Tenis

Objavljene fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica

Tatjanin sin Aleksa bavi se rukometom, a naša sportistkinja pričala je o njemu u svom posljednjem intervjuu koji je dala za "Žurnal", u januaru ove godine.

"Za Aleksu kažu da je talentovan desni bek. Od nas nikad nije bilo pritiska da nešto mora. Trebalo je samo da bude aktivan. Počeo je u tenisu, ali je završio na rukometu. Za sada mu dobro ide, međutim, da bi se bavio ozbiljno sportom i pravio velike rezultate, moraš da živiš taj sport, da budeš požrtvovan i da sve bude podređeno tom sportu. Darko drži rukomet u malom prstu, a najveća tenzija kreće pred Aleksine utakmice i on mu je najveći kritičar", pričala je Tatjana.

Ko je Tatjana Ječmenica

Tatjana Ječmenica je bila istaknuta figura u svijetu srpskog tenisa, kako kao igračica, tako i kao trener.

Tokom svoje profesionalne karijere, Tatjana Ječmenica je nastupala na sva četiri Gren slem turnira. Njen najbolji rezultat na Gren slemovima bio je plasman u drugo kolo Rolan Garosa 1996. godine.

Татјана Јечменица с мужем

Srbija

Ko je muž Tatjane Ječmenice koji se bori za život

Najbolji plasman na svjetskoj WTA listi ostvarila je 1996. godine, kada je bila 72. teniserka svijeta u singlu i 84. u dublu.

Bila je dugogodišnji član Fed kup reprezentacije Jugoslavije.

Nakon povlačenja sa terena, ostala je u sportu. Godine 2005. postala je selektor Fed kup reprezentacije tadašnje Srbije i Crne Gore, funkciju koju je obavljala godinu dana prije podnošenja ostavke. Kasnije je radila kao teniski trener i bila je vlasnica škole tenisa "Ječmenica" u Novom Sadu.

U privatnom životu, Tatjana je bila bliska prijateljica sa Draganom Bekvalac, sestrom pjevačice Nataše Bekvalac. Posljednji put se u javnosti pojavila na događaju koji je organizovao Slobodan Boba Živojinović.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

