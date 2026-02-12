Logo
Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Razlog je - kaciga

Izvor:

Kurir

12.02.2026

10:36

Komentari:

0
Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига
Foto: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Opšti haos na Zimskim olimpijskim igrama nastao je zbog ukrajinskog sportiste Vladislava Geraskeviča.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) ga je izbacio sa ZOI i to zvanično potvrdio, a razlog svega je - kaciga.

Prvobitno je MOK zabranio ukrajinskom olimpijcu da se takmiči sa kacigom na kojoj su fotografije ljudi koji su stradali u Ukrajini za vrijeme sukoba sa Rusijom, a on je to odbio te je izbačen sa ZOI.

Geraskevič je takmičar u skeletonu čija je kaciga, na kojoj su neki od stradalih Ukrajinaca, privukla veliku pažnju javnosti. On je za Rojters izjavio kako su mnogi na njegovoj "kacigi sjećanja" bili sportisti, a među njima i jedna tinejdžerka dizačica tegova Alina Peregudova, pa zatim još bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Oleksij Loginov.

MOK se oglasio

MOK se oglasio zbog čega je ova kaciga zabranjena.

"Od samog početka smo se bavili ovim pitanjem i MOK u potpunosti razumije želju sportista da se sjete onih koji su izgubili živote u tom, ali i u drugim sukobima širom svijeta", rekao je portparol MOK-a Mark Adams i zatim je još dodao:

"Moramo da se fokusiramo na sportski učinak i sport uopšte i od suštinskog je značaja da postoje jednaka prava za sve sportiste i da takmičenja ostanu slobodna od svakog uticaja. Ono što smo rekli jeste da ova kaciga nije u skladu sa pomenutim smernicama. Ipak, dozvolićemo mu da tokom takmičenja nosi crni flor oko ruke. On se oglasio na društvenim mrežama, ali smatramo da je ovo dobar kompromis".

ZOI 2026

zimske olimpijske 2026

