Bruka na ZOI: Dobili medalje koje moraju da popravljaju, u toku istraga

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini objavili su da su pronašli rješenje za polomljene medalje, na koje su se sportisti žalili.
Oni koji su dobili oštećena odličja, moći će da ih poprave.
Tako je u prenosu uživo Juta Lerdam polomila svoje zlato.
"Sprovedena je ciljana istraga i pronađeno je rješenje. Milano Kortina 2026 potvrđuje svoju posvećenost osiguravanju da medalje, koje simbolizuju najveće dostignuće u karijeri sportiste, ispunjavaju standarde kvaliteta i pažnju posvećenu detaljima", rekao je direktor komunikacija ZOI, Luka Kasasa.
Organizatori su sproveli istragu sa italijanskom državnom kovnicom novca, koja je bila zadužena za izradu medalja i došli su do zaključka da je samo ograničeni broj medalja imao grešku, iako nije precizirano o kakvoj vrsti greške je reč.
Zlatne medalje sa ovogodišnjih ZOI teže 500 grama, od čega je šest grama zlata. Istu težinu imaju i srebrna odličja, dok su bronzana nešto lakša, teže 420 grama.
