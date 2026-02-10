Mlada zvijezda Formule 1 sletio Mercedesom: Vozačku ima tek godinu dana

Vozač Formule 1 Kimi Antoneli ostao je nepovrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u blizini svog doma u San Marinu.

"Možemo potvrditi da je Kimi bio uključen u saobraćajnu nesreću u subotu naveče u blizini svog doma u San Marinu", stoji u izjavi njegovog tima, Mercedes, koja je dostavljena medijima.

Policija je izašla na mjesto događaja nakon što ju je Kimi pozvao.

"Njegov automobil je bio jedini koji je učestvovao i njegovo vozilo je oštećeno, dok je Kimi potpuno nepovrijeđen", dodali su iz policije.

Ostali sportovi Osvojila srebro na ZOI pa otkrila: Imala sam potres mozga i napade

Antoneli ima 19 godina, a "običnu" vozačku dozvolu za gradske ulice ima tek od januara 2025.

Gazzetta dello Sport, italijanske novine, izvijestile su da se nesreća istražuje, a prema njima, Antoneli je vozio super automobil Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motosport Collectors Edition.

Očekuje se da će Antoneli ove sedmice u Bahreinu testirati Mercedesove F1 bolide zajedno s kolegom iz tima Džordžom Raselom.

Antoneli je 2025. godine završio sedmi u poretku vozača F1 nakon što je zamijenio Luisa Hamiltona u Mercedesu, dok je Rasel bio četvrti.

Fudbal Ronaldo prekinuo štrajk

Tinejdžer je prošle sezone završio na postolju u Montrealu, Sao Paulu i Las Vegasu. Sezona F1 2026. počinje 8. marta Velikom nagradom Australije u Melburnu.