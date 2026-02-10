Logo
Uhapšen osumnjičeni za napad na dječake u školi

Telegraf

Telegraf

10.02.2026

20:55

Ухапшен осумњичени за напад на дјечаке у школи

Napadač koji je nožem izbo dvojicu učenika škole u Londonu je uhapšen, saopštila je policija. Radi se o dječaku starom 13 godina, prenosi Sky News.

Detektiv Luk Vilijams rekao je da je dječak za koga se veruje da ima 13 godina uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva nakon što je napustio mjesto događaja, a oružje je oduzeto, prenosi Telegraf.

O dvojice žrtava, dječacima od 12 i 13 godina, Vilijams je rerkao:

"Čekamo najnovije informacije o njihovom stanju, iako razumijemo da je njihovo stanje ozbiljno."

Vilijams je dodao da sada istragu vodi jedinica policije za borbu protiv terorizma, ali da još nije proglašen teroristički incident.

"Ovo je brzo razvijajuća i složena istraga, ali trenutno ne tragamo za bilo kim drugim u vezi sa ovim incidentom."

"U ovom vrlo ranoj fazi držimo otvoren um u vezi sa bilo kojom motivacijom za ovakav napada"

"Međutim, zbog okolnosti, istragu sada vode službenici protivterorističke jedinice londonske policije", zaključio je on.

Škola

London

pokušaj ubistva

