Cijene nafte u blagom padu

Izvor:
Tanjug
10.02.2026
20:49
Komentari:0
Cijene nafte danas su blago pale, dok traju konstantne tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uprkos znacima napretka u nedavnim razgovorima.
Tako se cijena nafte Brent kretala na oko 69 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 64 odsto, prenio je Trejding ekonomiks.
Društvo
Odluka koja mijenja isplatu penzija: Šta donosi 1. maj?
Vašington je izdao upozorenje svim brodovima pod američkom zastavom da izbjegavaju iranske vode dok prolaze kroz Ormuski moreuz.
Savjet je stigao čak i dok se pregovori između dvije zemlje nastavljaju nakon, kako se sa obe strane navodi, pozitivnih razgovora prošlog petka u Omanu.
Međutim, neizvjesnost oko potencijalne eskalacije ostaje, jer Iran i dalje insistira na održavanju obogaćivanja uranijuma, ključne tačke spoticanja za SAD.
Trgovci takođe prate dešavanja u vezi sa indijskom kupovinom ruske sirove nafte, nakon što je posljednji trgovinski sporazum između Vašingtona i Delhija u vezi sa zamrzavanjem uvoza ruske nafte.
Svijet
Muškarac na dopustu iz zatvora ubio majku, suprugu i kćerku
Indija je jedan od najvećih kupaca ruske sirove nafte i svaki prekid te trgovine mogao bi značajno da podigne cijene nafte.
Svijet
3 h0
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
9 h0
Ekonomija
13 h0
Ekonomija
15 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Trenutno na programu