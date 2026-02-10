Logo
Large banner

Cijene nafte u blagom padu

Izvor:

Tanjug

10.02.2026

20:49

Komentari:

0
Цијене нафте у благом паду
Foto: Pixabay

Cijene nafte danas su blago pale, dok traju konstantne tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uprkos znacima napretka u nedavnim razgovorima.

Tako se cijena nafte Brent kretala na oko 69 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 64 odsto, prenio je Trejding ekonomiks.

Пензионери

Društvo

Odluka koja mijenja isplatu penzija: Šta donosi 1. maj?

Vašington je izdao upozorenje svim brodovima pod američkom zastavom da izbjegavaju iranske vode dok prolaze kroz Ormuski moreuz.

Savjet je stigao čak i dok se pregovori između dvije zemlje nastavljaju nakon, kako se sa obe strane navodi, pozitivnih razgovora prošlog petka u Omanu.

Međutim, neizvjesnost oko potencijalne eskalacije ostaje, jer Iran i dalje insistira na održavanju obogaćivanja uranijuma, ključne tačke spoticanja za SAD.

Trgovci takođe prate dešavanja u vezi sa indijskom kupovinom ruske sirove nafte, nakon što je posljednji trgovinski sporazum između Vašingtona i Delhija u vezi sa zamrzavanjem uvoza ruske nafte.

Ротација полиција

Svijet

Muškarac na dopustu iz zatvora ubio majku, suprugu i kćerku

Indija je jedan od najvećih kupaca ruske sirove nafte i svaki prekid te trgovine mogao bi značajno da podigne cijene nafte.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

cijena nafte

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фицо о ЕУ: Стадо оваца без пастира

Svijet

Fico o EU: Stado ovaca bez pastira

3 h

0
Сутра славимо празник који прате строги обичаји, важно је да их испоштујете

Društvo

Sutra slavimo praznik koji prate strogi običaji, važno je da ih ispoštujete

3 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

3 h

0
Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

Gradovi i opštine

Srednjoškolci iz Prijedora stali uz Tamaru u borbi protiv opake bolesti

3 h

0

Više iz rubrike

Семберски пољопривредници спремни за радове у пољу

Ekonomija

Semberski poljoprivrednici spremni za radove u polju

4 h

0
Balkan Solar Summit 2026: Енергетска транзиција у пракси

Ekonomija

Balkan Solar Summit 2026: Energetska tranzicija u praksi

9 h

0
Илон Маск

Ekonomija

Ono što Mask vidi kao sljedeći veliki globalni problem, većina još ne primjećuje

13 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Cijene nafte porasle zbog rizika u vezi sa snabdijevanjem

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

22

55

U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

22

54

Koje doba dana je najbolje za seks?

22

48

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

22

46

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner