Cijene nafte u blagom padu

Cijene nafte danas su blago pale, dok traju konstantne tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uprkos znacima napretka u nedavnim razgovorima.

Tako se cijena nafte Brent kretala na oko 69 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 64 odsto, prenio je Trejding ekonomiks.

Vašington je izdao upozorenje svim brodovima pod američkom zastavom da izbjegavaju iranske vode dok prolaze kroz Ormuski moreuz.

Savjet je stigao čak i dok se pregovori između dvije zemlje nastavljaju nakon, kako se sa obe strane navodi, pozitivnih razgovora prošlog petka u Omanu.

Međutim, neizvjesnost oko potencijalne eskalacije ostaje, jer Iran i dalje insistira na održavanju obogaćivanja uranijuma, ključne tačke spoticanja za SAD.

Trgovci takođe prate dešavanja u vezi sa indijskom kupovinom ruske sirove nafte, nakon što je posljednji trgovinski sporazum između Vašingtona i Delhija u vezi sa zamrzavanjem uvoza ruske nafte.

Indija je jedan od najvećih kupaca ruske sirove nafte i svaki prekid te trgovine mogao bi značajno da podigne cijene nafte.