Balkan Solar Summit 2026: Energetska tranzicija u praksi

Balkan Solar Summit 2026, koji će biti održan 26. i 27. februara u Baljaluka, ove godine dolazi u trenutku kada se energetski sektor regiona nalazi pod najvećim pritiskom do sada.

Pitanja skladištenja, mreže, regulatornih okvira i finansiranja više nisu dugoročne teme — ona danas direktno određuju vrijednost projekata, konkurentnost kompanija i brzinu energetske tranzicije.

Program Samita fokusiran je na ono što trenutno koči ili ubrzava razvoj tržišta obnovljivih izvora energije u regionu. Poseban akcenat stavljen je na agregaciju i skladištenje energije, kao ključne mehanizme za stabilnost sistema i integraciju obnovljivih izvora, ali i na fleksibilnost tržišta koja postaje nova valuta energetskog sektora.

Jedan od centralnih segmenata bavi se pitanjem kako ESG i održivost prelaze iz regulatorne obaveze u konkretnu poslovnu priliku. Kroz praktične primjere, panelisti će govoriti o tome kako kompanije mogu mjeriti održivost, gdje nastaje stvarna vrijednost i kako se ona pretače u konkurentsku prednost.

Rast potrošnje električne energije kroz data centre i e-mobilnost otvara nova pitanja planiranja mreže i investicionih prioriteta.

„Balkan Solar Summit je važan, jer u eri zelene tranzicije niko ne pobjeđuje sam – moramo razgovarati, povezivati se i razvijati poslovanje. Ovdje se susreću investitori, struka i politika i nastaju odluke iz kojih se rađaju novi zeleni megavati.

Elnos Grupa stoji iza poduhvata koji su već promijenili energetsku mapu regije i Evrope, a naše učešće u projektima zelene energije odavno je premašilo dva gigavata. Uvijek težimo novim iskoracima i zato prirodno podržavamo događaje poput ovoga. Za sve koji žele bržu i efikasniju tranziciju regije, ovaj samit je pouzdana polazna tačka za partnerstva i konkretne naredne korake“, istakao je Branko Torbica, potpredsjednik Elnos Grupe, sponzora i ovogodišnjeg Balkan Solar Summita.

Posebna pažnja posvećena je i temama CBAM-a i ETS-a, koje za izvoznike u regionu postaju konkretan trošak i reputacioni rizik. Umjesto opštih tumačenja, paneli nude jasan pregled obaveza, rokova i koraka koje kompanije moraju preduzeti kako bi ostale konkurentne na evropskom tržištu.

Jedna od najosjetljivijih tema – priključenje na mrežu – obrađena je kroz diskusiju o fleksibilnim ugovorima i novim modelima koji mogu ubrzati realizaciju projekata i smanjiti zagušenja. Fokus je na rješenjima koja su već u primjeni ili su spremna za implementaciju.

Završni dio programa posvećen je finansiranju zelene tranzicije, sa pregledom novih modela, PPA struktura, kriterijuma investitora i uloge banaka i fondova u pretvaranju projekata u bankarbilne investicije.

Balkan Solar Summit 2026 sigurno je mjesto na kojem će se susresti investitori, veliki tržišni igrači i stručnjaci iz segmenta zelene tranzicije.

