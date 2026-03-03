Logo
Tramp: Rat može da traje ''zauvijek''

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp je na mreži Truth Social komentarisao obilne zalihe municije "srednjeg i višeg srednjeg kvaliteta" u SAD, dodajući da se ratovi "mogu voditi 'zauvijek'" koristeći samo ove zalihe".

"Imamo praktično neograničene zalihe ovog oružja. Sjedinjene Države su snabdjevene i spremne za POBJEDU, VELIKU!!!", napisao je Tramp.

U svojim posljednjim izjavama, on takođe optužuje svog prethodnika Džoa Bajdena da je Ukrajini obezbijedio "toliko vrhunskog" američkog oružja. Na kraju svog četvorogodišnjeg mandata, Bajden je dozvolio Ukrajini da koristi moćne rakete dugog dometa ATACMS, sposobne da pogode do 300 km.

Напад-Дубаи

Svijet

Rakete lete na sve strane u Dubaiju i Abu Dabiju

3 h

0
Svijet

Vozač iz BiH divljao po auto-putu: Dobio drakonsku kaznu

3 h

0

Svijet

Vozač iz BiH divljao po auto-putu: Dobio drakonsku kaznu

3 h

0
Svijet

SAD pozivaju građane da odmah napuste Bliski istok

3 h

0

Svijet

SAD pozivaju građane da odmah napuste Bliski istok

3 h

0
Srbija

Avion iz Dubajia sletio u Beograd

3 h

0

Srbija

Avion iz Dubajia sletio u Beograd

3 h

0

