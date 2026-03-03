Tramp: Rat može da traje ''zauvijek''

Predsjednik SAD Donald Tramp je na mreži Truth Social komentarisao obilne zalihe municije "srednjeg i višeg srednjeg kvaliteta" u SAD, dodajući da se ratovi "mogu voditi 'zauvijek'" koristeći samo ove zalihe".

"Imamo praktično neograničene zalihe ovog oružja. Sjedinjene Države su snabdjevene i spremne za POBJEDU, VELIKU!!!", napisao je Tramp.

Region Zemljotres u Hrvatskoj

U svojim posljednjim izjavama, on takođe optužuje svog prethodnika Džoa Bajdena da je Ukrajini obezbijedio "toliko vrhunskog" američkog oružja. Na kraju svog četvorogodišnjeg mandata, Bajden je dozvolio Ukrajini da koristi moćne rakete dugog dometa ATACMS, sposobne da pogode do 300 km.