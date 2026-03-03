Blagojević: Dodik uz Vašington u borbi protiv terorističkog režima u Teheranu

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pruža punu podršku SAD u borbi protiv terorističkog režima u Iranu, izjavio je bivši guverner Ilionisa Rod Blagojević.
"U ratnim vremenima saznaješ ko su ti pravi prijatelji. Milorad Dodik nije oklijevao da izjavi svoju punu podršku SAD sada kada smo u ratu sa terorističkim iranskim režimom", napisao je Blagojević na "Iksu".
On je naveo da rukovodstvo FBiH, pod uticajem iranskog režima, pokušava da osudi Dodika sa ciljem istjerivanja srpskog stanovništva i stvaranja unitarne islamske BiH.
"Dodik je potpuno uz SAD uprkos činjenici da ga FBiH, pod uticajem Irana, nastavlja progoniti kako bi mogli da istjeraju srpsko hrišćansko stanovništvo iz BiH, i ostvare svoj cilj stvaranja unitarne muslimanske države u Evropi", dodao je Blagojević.
Dodik je ranije saopštio kako Republika Srpska podržava napore Izraela i SAD u borbi protiv islamističkog režima u Iranu, koji je odgovoran za širenje radikalizma, obuke mudžahedina u BiH, kao i za podršku globalnom terorizmu.
