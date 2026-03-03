Vitkof: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof izjavio je da su se vodeći iranski pregovarači početkom godine hvalili da kontrolišu 460 kilograma visoko obogaćenog uranijuma od 60 odsto, što bi bilo dovoljno za izgradnju 11 nuklearnih bombi.

Vitkof je u intervjuu za "Foks njuz" rekao da su iranski predstavnici bili "ponosni" što su izbjegli nadzor i tvrdili su da imaju "neotuđivo pravo" da obogaćuju nuklearno gorivo.

SAD, međutim, tvrde da su uništile iranska nuklearna postrojenja, čime bi Iran trebalo da bude onemogućen da uranijum pretvori u oružje.

On je dodao da bi obogaćeni uranijum mogao da bude pretvoren u bombu u roku od nedjelju ili 10 dana, uz ponovnu upotrebu nuklearnih postrojenja za koja SAD tvrde da su uništena.

Takođe je naveo da je američki predsjednik Donald Tramp poslao njega i izaslanika Džareda Kušnera na pregovore sa Iranom kako bi se postigao dogovor kojim bi Teheran eliminisao raketni program, prestao da podržava posrednike, smanjio mornaricu i prekinuo obogaćivanje uranijuma.

Prema njegovim riječima, pregovori nisu bili uspješni, i već do kraja drugog sastanka postalo je jasno da dogovor neće biti postignut.

- Otišli ​​smo tamo i pokušali da napravimo pošten dogovor sa njima, i bilo je veoma, veoma jasno da će to biti nemoguće - vjerovatno do kraja drugog sastanka, ali smo se onda vratili na treći sastanak samo da bismo još jednom pokušali. Željeli su da izvještavamo o dogovoru, ali taj sastanak nije bio pozitivan - kazao je Vitkof.