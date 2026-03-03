Logo
Large banner

Vitkof: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Izvor:

Tanjug

03.03.2026

07:58

Komentari:

0
Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof izjavio je da su se vodeći iranski pregovarači početkom godine hvalili da kontrolišu 460 kilograma visoko obogaćenog uranijuma od 60 odsto, što bi bilo dovoljno za izgradnju 11 nuklearnih bombi.

Vitkof je u intervjuu za "Foks njuz" rekao da su iranski predstavnici bili "ponosni" što su izbjegli nadzor i tvrdili su da imaju "neotuđivo pravo" da obogaćuju nuklearno gorivo.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Danas slavimo dva velika sveca: Jedan običaj trebaju ispoštovati svi vjernici

SAD, međutim, tvrde da su uništile iranska nuklearna postrojenja, čime bi Iran trebalo da bude onemogućen da uranijum pretvori u oružje.

On je dodao da bi obogaćeni uranijum mogao da bude pretvoren u bombu u roku od nedjelju ili 10 dana, uz ponovnu upotrebu nuklearnih postrojenja za koja SAD tvrde da su uništena.

Takođe je naveo da je američki predsjednik Donald Tramp poslao njega i izaslanika Džareda Kušnera na pregovore sa Iranom kako bi se postigao dogovor kojim bi Teheran eliminisao raketni program, prestao da podržava posrednike, smanjio mornaricu i prekinuo obogaćivanje uranijuma.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Stiže pogoršanje vremena u martu, evo kada se tačno očekuje

Prema njegovim riječima, pregovori nisu bili uspješni, i već do kraja drugog sastanka postalo je jasno da dogovor neće biti postignut.

- Otišli ​​smo tamo i pokušali da napravimo pošten dogovor sa njima, i bilo je veoma, veoma jasno da će to biti nemoguće - vjerovatno do kraja drugog sastanka, ali smo se onda vratili na treći sastanak samo da bismo još jednom pokušali. Željeli su da izvještavamo o dogovoru, ali taj sastanak nije bio pozitivan - kazao je Vitkof.

Podijeli:

Tagovi :

Stiv Vitkof

Iran

nuklearna bomba

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион, лет

Svijet

Let Dubai - Beograd bio najpraćeniji na svijetu

2 h

0
Српска богатија за 20 беба

Društvo

Srpska bogatija za 20 beba

2 h

0
Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

Zanimljivosti

Početak sedmice donosi ubrzan tempo za jedan znak

2 h

0
Застава Црна Гора

Svijet

Crna Gora izdala hitno upozorenje za svoje državljane koji su na Bliskom istoku

2 h

0

Više iz rubrike

Авион, лет

Svijet

Let Dubai - Beograd bio najpraćeniji na svijetu

2 h

0
Застава Црна Гора

Svijet

Crna Gora izdala hitno upozorenje za svoje državljane koji su na Bliskom istoku

2 h

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Svijet

Izrael pokrenuo talas istovremenih napada na Teheran i Bejrut

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner