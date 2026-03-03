Logo
Large banner

Izrael pokrenuo talas istovremenih napada na Teheran i Bejrut

Izvor:

Agencije

03.03.2026

07:30

Komentari:

0
Израел напао Техеран и Бејрут
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Izraelska vojska je potvrdila da je izvela napade na iransku prijestolnicu Teheran, kao i na libansku prijestolnicu Bejrut.

"IDF trenutno izvodi istovremene ciljane zračne napade na vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu", navodi se u saopštenju vojske.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Avichay Adraee rekao je da je u toku talas opsežnih zračnih napada.

Napadi su uslijedili otprilike sat vremena nakon što je IDF izdao hitno upozorenje ljudima u južnim predgrađima Bejruta i u desetinama sela, pozivajući ih na evakuaciju.

Иран

Svijet

Dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu

Prema navodima izraelske vojske, napadi se izvode na "vojne ciljeve terorističkih organizacija".

Напад-Дубаи

Svijet

Rakete lete na sve strane u Dubaiju i Abu Dabiju

.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Iran

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Застава Црна Гора

Svijet

Crna Gora izdala hitno upozorenje za svoje državljane koji su na Bliskom istoku

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

2 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu

3 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Rat može da traje ''zauvijek''

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner