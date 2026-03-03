Izrael pokrenuo talas istovremenih napada na Teheran i Bejrut

Izvor:
Agencije
03.03.2026
07:30

Izraelska vojska je potvrdila da je izvela napade na iransku prijestolnicu Teheran, kao i na libansku prijestolnicu Bejrut.
"IDF trenutno izvodi istovremene ciljane zračne napade na vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu", navodi se u saopštenju vojske.
Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Avichay Adraee rekao je da je u toku talas opsežnih zračnih napada.
Napadi su uslijedili otprilike sat vremena nakon što je IDF izdao hitno upozorenje ljudima u južnim predgrađima Bejruta i u desetinama sela, pozivajući ih na evakuaciju.
Prema navodima izraelske vojske, napadi se izvode na "vojne ciljeve terorističkih organizacija".
