Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije potvrdilo je da su dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu. Američki predsjednik Donald Tramp najavio je uskoro odgovor na napad dronovima na američku ambasadu u Rijadu, u kojem je izbio manji požar i nastala šteta.

Avion iz Dubaija sa 200 srpskih državljana sletio u Beograd

Avion "Flaj Dubaija" iz Ujednjienih Arapskih Emirata sa 200 državljana Srbije sletio je u 06.17 časova na beogradski aerodrom.

Protivvazdušna odbrana djelovala protiv novog talasa balističkih projektila iz Iran

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata javlja da je protivvazdušna odbrana djelovala protiv novog talasa balističkih projektila iz Irana.

Svijet Tramp: Rat može da traje ''zauvijek''

Iran je lansirao projektile prema nekoliko područja Izraela, upozorila je izraelska vojska. Iz Irana poruka da će napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude neophodno. Iranska revolucionarna garde saopštila je da je zatvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, uz upozorenje da će biti napadnut svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem.

Libanski mediji objavili su da su izvedena najmanje dva izraelska vazdušna napada u južnom bejrutskom okrugu Dahije, koji važi za uporište Hezbolaha.

Svijet Rakete lete na sve strane u Dubaiju i Abu Dabiju, turisti u strahu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da bi rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao potrajati "neko vrijeme", ali da neće trajati godinama.

Ministarstvo spoljnih poslova SAD-a pozvalo je Amerikance da odmah napuste više od desetak zemalja na Bliskom istoku, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.