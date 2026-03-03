Rakete lete na sve strane u Dubaiju i Abu Dabiju

Ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u zajedničkom napadu Izraela i Amerike gurnulo je Bliski istok u nezapamćeni ratni ponor.

U znak žestoke odmazde, Iran je lansirao kišu dronova i balističkih raketa ne samo na Izrael, već i na zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze. Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Bahrein, Kuvajt, Saudijska Arabija i Oman našli su se pod stravičnim udarima, a svijet sa zebnjom prati razvoj situacije.

Najveći udarac pretrpio je civilni i turistički sektor u UAE, pretvorivši luksuzni Dubai u poprište stravičnog rata. Zbog ogromnog straha, ranije je pokrenuta hitna evakuacija najviše zgrade na svijetu, Burdž Kalife, dok su se širom grada oglasile sirene.

Pogođena Palma Džumejra: Čuveno veštačko ostrvo u Dubaiju, dom najluksuznijih hotela, direktno je pogođeno raketom, a gust dim kuljao je u blizini hotela “Fermont Palm”.

Paralisan aerodrom: Međunarodni aerodrom u Dubaiju pretrpio je manju štetu usljed udara, a četiri radnika su povrijeđena, dok je otkazano više od 1.000 letova širom Bliskog istoka.

Horor u Abu Dabiju: Situacija u susjednom Abu Dabiju bila je još dramatičnija. Iranski dronovi napali su pomorsku bazu Al Salam, u kojoj su smještene francuske snage, izazvavši požar. Projektil je pao i u luku Zajed u neposrednoj blizini kruzera “Mein Schiff 4” na kojem je bilo oko 3.500 njemačkih turista, izazvavši opštu paniku. Požar je izbio i u skladištu goriva Musafah nakon udara drona.

Žrtve: Ministarstvo odbrane UAE potvrdilo je da su u napadima poginula tri strana državljanina (iz Pakistana, Nepala i Bangladeša), dok je 58 ljudi ranjeno. Protivvazdušna odbrana oborila je 165 raketa i 541 dron.

Drama Srba u Dubaiju: "Odmah potražite zaklon!"

U grotlu brutalnih napada našao se i veliki broj srpskih državljana. Našim turistima su na mobilne telefone stizale SMS poruke sa dramatičnim upozorenjem: "Zbog trenutne situacije i moguće raketne prijetnje, potražite odmah zaklon u najbližoj sigurnoj zgradi i udaljite se od prozora, vrata i otvorenih prostora".

Satelitski snimci prikazali sve užase u Dubaiju

Kompanija "Planet Labs" objavila je satelitske snimke nastale 28. februara i 1. marta koji prikazuju posljedice iranskih i američko-izraelskih napada u regionu Persijskog zaliva.

Na snimcima se vidi ogromna razlika iako je razlika u istim samo 24 sata.

Katar: Na meti najveća američka baza i proizvodnja gasa

U Dohi su se čule eksplozije i sirene za vazdušnu uzbunu, dok je na meti iranskog raketnog napada bila najveća američka vazduhoplovna baza na Bliskom istoku – Al Udeid. Iranska vojska je saopštila da je u potpunosti uništila američku radarsku stanicu “FP-132” u ovoj bazi, koja služi za presretanje balističkih raketa. Dodatni šok za svetsku ekonomiju donela je vest da je katarska državna energetska kompanija “Katar Enerdži” potpuno obustavila proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) nakon napada na svoja postrojenja. Vlasti Katara saopštile su da su uspele da odbiju treći talas raketnih napada iz Irana.

Srbija Avion iz Dubajia sletio u Beograd

Totalni haos zavladao je i u Kuvajtu. Prijavljeno je da se dim diže blizu ambasade SAD, dok je dron pogodio međunarodni aerodrom, nanijevši materijalnu štetu i povredivši nekoliko radnika. U odbrani od iranskih raketa, kuvajtska protivvazdušna odbrana napravila je katastrofalnu grešku i slučajno oborila tri američka borbena lovca F-15 “Strajk Igl” u incidentu “prijateljske vatre”.

Bahrein: Evakuacija američkih baza

Sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu bilo je direktna meta iranskog raketnog napada i dronova. Iranski napadi su takođe pogodili luksuzni hotel “Kraun Plaza” u prestonici Manami. Ministar unutrašnjih poslova Bahreina hitno je naredio evakuaciju ljudi iz oblasti Džufer, gde se nalazi američka pomorska baza.

Saudijska Arabija: Eksplozije u Rijadu, moćna kraljevina pobjesnila

Stanovnici Rijada, prestonice Saudijske Arabije, svjedočili su snažnim detonacijama, dok se na istoku grada dizao gust dim nakon iranskih udara. Zbog napada dronom, saudijski naftni gigant “Aramko” morao je hitno da zatvori rafineriju "Ras Tanura". Saudijska Arabija je osudila "očiglednu iransku agresiju" i najavila da zadržava pravo na vojni odgovor.