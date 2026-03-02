Logo
Iran zatvorio Hormuški moreuz: Zapaliće svaki brod koji pokuša proći

Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

Iran je zatvorio Hormuški moreuz, saopštila je iranska Revolucionarna garda (IRGC).

Iz IRGC-a su dodali da će vojska zapaliti svaki brod koji pokuša proći.

Zašto je Hormuški moreuz važan?

Bliski istok je vodeća svjetska regija u proizvodnji nafte, a njegovi plovni putevi predstavljaju ključnu rutu za pomorsku trgovinu.

To je posebno slučaj sa Hormuškim moreuzom, kroz koji prolazi petina svjetske trgovine naftom, odnosno oko 21 milion barela dnevno.

гориво

Ekonomija

Hoće li cijena nafte u BiH skočiti za 50 odsto?

Moreuz je uski prolaz koji vodi iz Persijskog zaliva u Omanski zaliv, a potom u Arapsko more i Indijski okean. Dug je oko 160 kilometara, a na najužem dijelu širok svega 39 kilometara. Omeđen je Iranom na sjeveru, te Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanom na jugu, prenosi Indeks.

Zemlje na suprotnoj strani Persijskog zaliva u odnosu na Iran – uključujući UAE, Kuvajt, Bahrein i Katar – proizvode značajan dio svjetske nafte.

Ipak, moreuz je jedini put kojim tankeri sa njihovom naftom mogu pristupiti ostatku svijeta, što ga čini jednim od strateški najvažnijih uskih grla u globalnoj trgovini.

Blokade u moreuzu mogle bi pogurati cijene nafte iznad 100 dolara po barelu, ranije su procijenili analitičari Goldman Saša.

