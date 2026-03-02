Erdogan poziva na primirje

Turska spremna da pruži pomoć da se uspostavi mir između SAD, Izraela i Irana.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da će Turska pomoći u postizanju primirja između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, pozivajući na kraj sukoba i očuvanje mira u regionu Bliskog istoka u jeku intenziviranja diplomatije Turske sa zemljama Bliskog istoka i Persijskog zaliva.

Erdogan je, obraćajući se članovima svoje partije u Ankari, naveo da Turska „stoji na strani mira” i da želi kraj „kupanja u krvi i patnje nevinih civila i dece”, naglašavajući da su američko-izraelski udari u subotu, koji su izazvali rat i iranske odmazde, bili „nelegalni”, prenosi Al Džazira.

Turski predsjednik je tokom vikenda održao niz telefonskih razgovora

Turski predsednik je tokom vikenda održao niz telefonskih razgovora sa svetskim i regionalnim liderima, uključujući predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, emira Katara Šeika Tamima bin Hamada Al Tanija, predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Šeika Muhameda bin Zajeda saudijskog prestolonaslijednika Muhameda bin Salmana, emira Kuvajta Mešala Al-Ahmada Al-Džabera Al-Sabaha i predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

Pozvao sve strane da se vrate diplomatiji

U razgovorima Erdogan je, prenosi Anadolija, pozvao sve strane da se vrate diplomatiji i pregovorima, naglašavajući da Turska i Saudijska Arabija ulažu velike napore da rešavaju sporove dijalogom i da je diplomatsko rješenje „najracionalniji put”.

On je upozorio da sukob, ukoliko se ne interveniše, može da ima ozbiljne regionalne i globalne bezbednosne posledice, ističući da Turska ostaje spremna da podrži mirovne napore.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu ujutru Iran u, kako je saopšteno, „preventivnim napadima”, do kojih je došlo nakon neuspjeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu, prenosi Tanjug. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

