Tramp pozvao Erdogana u Odbor za Gazu

17.01.2026

15:55

Трамп позвао Ердогана у Одбор за Газу
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana da postane član takozvanog Odbora za mir koji treba da nadgleda privremenu upravu Gazom, saopšteno je danas iz Kabinet turskog predsjednika.

Bijela kuća objavila je ranije imena nekih članova Odbora za mir, kojem će predsjedavati Tramp, među kojima su američki državni sekretar Marko Rubio, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, bivši britanski premijer Toni Bler i Trampov zet Džared Kušner, prenosi Rojters.

Drugo tijelo je Izvršni odbor Gaze, koji ima 11 članova i ima zadatak da podrži kancelariju visokog predstavnika UN za Gazu Nikolaja Mladenova i palestinsko tehnokratsko tijelo koje će privremeno upravljati Gazom.

Швајцарска пожар Нова година

Svijet

Ovu cifru traži Tužilaštvo za kauciju za vlasnike bara smrti u Švajcarskoj

U ovom odboru su turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, specijalni koordinator UN za bliskoistočni mirovni proces Sigrid Kag, ministar Ujedinjenih Arapskih Emirata za međunarodnu saradnju Rim el Hašimi i izraelsko-kiparski milijarder Jakir Gabaj.

Donald Tramp

Redžep Tajip Erdogan

