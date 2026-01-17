Otkriveno ko je ''prodao'' Nikolasa Madura?

Zvaničnici administracije predsjednika SAD Donalda Trampa razgovarali su sa venecuelanskim ministrom unutrašnjih poslova Diosdadom Kabeljom mjesecima prije američke operacije hapšenja Nikolasa Madura i od tada su sa njim u komunikaciji, koju smatraju ključnom.

Ovi razgovori se smatraju ključnim za napore da kontrolišu situaciju unutar Venecuele, navelo je više dobro upućenih izvora, prenosi danas "Rojters".

Republika Srpska ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

Zvaničnici su upozorili Kabelja (62) da ne aktivira bezbjednosne službe, niti pristalice militantne vladajuće stranke koje nadgleda, kako bi targetirali opoziciju u zemlji, rekla su četiri izvora. Taj bezbjednosni aparat, koji uključuje obavještajne službe, policiju i oružane snage, ostao je uglavnom netaknut nakon američke akcije 3. januara, navodi agencija.

Kabeljo je imenovan u istoj američkoj optužnici za trgovinu drogom koju je Trampova administracija koristila kao opravdanje za hapšenje Madura, ali nije bio obuhvaćen tom operacijom. Komunikacija sa Kabeljom, koja je takođe dotakla sankcije koje su mu SAD uvele i optužnicu sa kojom se suočava, datira još iz ranih dana sadašnje Trampove administracije i nastavila se u nedjeljama neposredno prije svrgavanja Madura, rekla su dva izvora upoznata sa razgovorima.

Republika Srpska Saznajemo: Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske

Kako se navodi, administracija je takođe bila u kontaktu sa Kabeljom nakon svrgavanja Madura. Ova komunikacija, koja ranije nije objavljena, ključna je za napore Trampove administracije da kontroliše situaciju unutar Venecuele, navodi "Reuters".

Ako ministar odluči da aktivira snage koje kontroliše, to bi moglo da podstakne vrstu haosa koji Tramp želi da izbjegne, i istovremeno ugrozi kontrolu privremene predsjednice Delsi Rodrigez, naveo je jedan od upućenih izvora.

Nije jasno da li su se razgovori Trampove administracije sa Kabeljom proširili na pitanja o budućem upravljanju Venecuelom, kao ni da li je on poslušao američka upozorenja, napominje "Reuters".

On je javno obećao jedinstvo sa Rodrigezovom, koju je Tramp do sada hvalio. Iako SAD vide Rodrigez kao ključnu osobu u strategiji američkog predsjednika za postmadurovsku Venecuelu, vjeruje se da Kabeljo ima moć da održi te planove, ili da ih poremeti.

Svijet Živi sam na ivici pećine već 50 godina: Svi su ga ostavili, nije želio da ode

Bijela kuća i vlada Venecuele nisu se za sada oglasili povodom ovih navoda.

Kabeljo se dugo smatra drugom najmoćnijom figurom Venecuele i bliski je saradnik pokojnog bivšeg predsjednika Uga Čaveza, Madurovog mentora, podsjetila je agencija.

Eliot Abrams, koji je bio Trampov specijalni predstavnik za Venecuelu tokom njegovog prvog mandata, rekao je da mnogi Venecuelanci očekuju da Kabeljo bude smijenjen u nekom trenutku ako se želi napredak demokratske tranzicije u toj zemlji.

"Ako i kada on ode, Venecuelanci će znati da je režim zaista počeo da se mijenja", zaključio je Abrams, naveo je "Rojters", a prenosi "b92".