Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez danas je potvrdila, odnosno ratifikovala novu agendu bilateralne saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Rodrigez je istakla da Venecuela preduzima ovaj kurs bez straha, pozivajući se na istorijske veze dvije zemlje još iz vremena južnoameričkog revolucionara Simona Bolivara, i naglasila spremnost za izgradnju odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju kako bi se prevazišli "raniji politički nesporazumi" između dvije zemlje, navodi venecuelanska televizija VTV.

Prema njenim riječima, nova diplomatsko-ekonomska agenda postavlja saradnju u strateškim sektorima poput energetike, trgovine i finansija kao prioritet, sa fokusom na dobrobit venecuelanskog naroda.

Rodrigez je pozvala domaće industrijske, proizvodne i preduzetničke sektore da podrže ovu inicijativu jačanjem nacionalne proizvodnje u ključnim oblastima, uključujući poljoprivredno-prehrambeni i farmaceutski sektor.

Ona je naglasila da je konsolidacija ekonomske suverenosti, podstaknuta međunarodnom saradnjom i razvojem zajedničke ekonomije, ključ za prevazilaženje ograničenja nametnutih blokadom.

Sjedinjenje Američke Države izvršile su vojni napad 3. januara na Karakas kada su uhapsile svrgnutog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i prebacile ih u Njujork, gdje se Maduru sudi za navodnu umiješanost u trgovinu narkoticima.