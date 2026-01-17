Opasni virus hara: Sve počinje sa ovim simptomima

Broj oboljelih od gripa u Srbiji raste, a pacijenti dolaze sa visokom temperaturom koja dostiže i 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, malaksalošću i upornim kašljem.

Domovi zdravlja puni su bolesnih ljudi, a ljekari upozoravaju da respiratorne infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput bronhitisa, upale pluća i sekundarnih bakterijskih infekcija, i savjetuju da se ljudi odmah jave ljekaru pri prvim simptomima.

Ovo je sve što morate da znate, i kako da se zaštitite.

Čekaonice u ambulantama u Leskovcu su pune ljudi koji imaju simptome grupa, a virus gripa tipa A na laboratorijski je izolovan na području Jablaničkog okruga. Respiratorne infekcije pod‌jednako pogađaju i djecu, i odrasle, oboljevaju i čitave porodice. Ambulantu u Leskovcu su pune, građani dolaze sa visokom temperaturom koja ide do 40, imaju bolove u grlu, zglobovima, malaksalost, kašalj, piše Blic.

U mnogim slučajevima virusnoj infekciji pridružuju se bakterije, pa je klinička slika teža. Zato je važno da se oboljeli već sa prvim simptomima jave ljekaru.

Počne sa visokom temperaturom, a završi se na odjeljenju

"Počne sa visokom temperaturom i to ide sa vrlo visokom temperaturom od 40 stepeni, pri čemu smirujemo temperaturu, smirujemo kašalj i tako dalje. Međutim, vrlo često se na tako oslabljen imuni sistem normalno pridruži i neka od bakterija. Tako da dobijamo ne samo stanja slična gripu, već tu dobijamo i bronhitise, bronhitis, pneumonije i vrlo često oni završe i na grudom odjelenju. Čak dolazi i do insuficijencije pluća", rekla je za RTS Marina Mitić, šef Zdravstvene ambulante DZ Leskovac.

Ona je posavjetovala sve građane da u slučaju da su bolesni slijede njena uputstva.

"Ako su pod bilo kakvom temperaturom, respiratornom infekcijom, važno je da se što manje izlazi među ljude, znači da ne izlaze iz kuće, bolje da miruju, piju čajeve, propisanu terapiju i da odmaraju u kući. S druge strane, važno je da se hrane koliko-toliko, koliko je u njihovoj mogućnosti kvalitetno, odnosno da uzimaju i neke antioksidanse koje služe za podizanje imuniteta", navela je ona.

Imamo nagli skok oboljelih, ugroženi najmlađi

U prvim danima januara u Jablaničkom okrugu zabeležen je nagli porast broja oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju da su najugroženija djeca, koja često postaju prvi prenosnici virusa u porodicama.

"U prvoj nedelji januara mi imamo nagli skok oboljelih od akutnih respiratornih bolesti i oboljenja sličnih gripu za skoro 100 odsto. To nam ukazuje da pored akutnih respiratornih infekcija, vjerovatno je i u našem okruženju prisutan i virus gripa, ali ga mi nismo izolovali. U toku januara mjeseca, krenuće se ponovno sa slanjem uzoraka ka institutu za imunologiju i virusologiju TORLAK", kaže Zorana Kulić, epidemiolog, i dodaje:

"Najveći broj oboljelih je u tom uzrastu od 0 do 4, od 5 do 19 godina, što nam opet ukazuje da su djeca ta koja najčešće prvo oboljevaju, a onda te infekcije poslije prenesu i na ostale ukućane u porodici."

Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji

Prema riječima doktorke Biserke Obradović u Srbiji su trenutno najzastupljenije tri respiratorne infekcije:

grip (influence)

kovid

adenovirusi

Kako je objasnila, iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima.

"Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39 do 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod korona virusa", istakla je Obradović.

Pacijenti, kaže, imaju osjećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje.

"Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mjesec dana."

U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala djeca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice.

"Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratak, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osjećate zdravo dok ste već zaraženi", rekla je doktorka Obradović za Kurir.

Epidemiološka situacija u Srbiji i Beogradu

Podsjetimo, prema izvještajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedjelje, ali grip nije u opadanju.

Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje, u Beogradu je tokom druge nedjelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba oboljela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 oboljelih.

Ključni simptomi gripa: