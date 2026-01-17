Teška nesreća u BiH: Poginula jedna osoba

Izvor:
U mjestu Azapovići, u opštini Kiseljak, je sinoć prijavljena saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula.
Kako je za Klix.ba rečeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, nesreća se dogodila u 00:50 sati, a prijavljena je u Policijskoj stanici Kiseljak.
Poginula je ženska osoba J.M. (1956), dok drugi učesnik nesreće nije identifikovan, jer je otišao s mjesta nesreće.
Službenici MUP-a SBK aktivno rade na identifikaciji i pronalasku vozača koji je učestvovao u ovoj nesreći.
Uviđaj na mjestu nesreće su izvršili službenici Policijske uprave Kiseljak uz prisustvo dežurnog tužioca Tužilaštva SBK.
