Teška nesreća u BiH: Poginula jedna osoba

Izvor:

Kliks

17.01.2026

12:24

Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа
Foto: ATV

U mjestu Azapovići, u opštini Kiseljak, je sinoć prijavljena saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula.

Kako je za Klix.ba rečeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, nesreća se dogodila u 00:50 sati, a prijavljena je u Policijskoj stanici Kiseljak.

огњен тадић

Republika Srpska

Tadić: Krnji Ustavni sud BiH djeluje kao instrument revizije i rušenja Dejtona

Poginula je ženska osoba J.M. (1956), dok drugi učesnik nesreće nije identifikovan, jer je otišao s mjesta nesreće.

Službenici MUP-a SBK aktivno rade na identifikaciji i pronalasku vozača koji je učestvovao u ovoj nesreći.

Гранични прелаз Градишка-26122025

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na prelazu Gradiška

Uviđaj na mjestu nesreće su izvršili službenici Policijske uprave Kiseljak uz prisustvo dežurnog tužioca Tužilaštva SBK.

