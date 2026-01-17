Logo
Izgorio automobil na parkingu

Izvor:

Agencije

17.01.2026

08:34

Изгорио ауто у Мостару
Foto: PVP Mostar

Automobil marke Ford sinoć je izgorio na parkingu kod restorana Borik u mjestu Željuša sjeverno od Mostara.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), požar se desio sinoć u 2:20.

"Na lokalitetu Mostar Sjever došlo je do požara na automobilu marke Ford u vlasništvu Š. E. iz Mostara.

Vatrogasci su požar lokalizovali, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta. Policija osigurava mjesto događaja", naveli su iz Operativnog centra MUP-a HNK.

Više informacija o uzroku požara biće poznato nakon obavljenih uviđajnih radnji.

