Izgorio automobil na parkingu

Automobil marke Ford sinoć je izgorio na parkingu kod restorana Borik u mjestu Željuša sjeverno od Mostara.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), požar se desio sinoć u 2:20.

"Na lokalitetu Mostar Sjever došlo je do požara na automobilu marke Ford u vlasništvu Š. E. iz Mostara.

Region Na koncertu Tompsona u Splitu orilo se "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni!"

Vatrogasci su požar lokalizovali, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta. Policija osigurava mjesto događaja", naveli su iz Operativnog centra MUP-a HNK.

Više informacija o uzroku požara biće poznato nakon obavljenih uviđajnih radnji.