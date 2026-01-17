Logo
Large banner

Bejbi bum u Srpskoj

17.01.2026

08:17

Komentari:

0
Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba i to 17 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, zatim u Bijeljini, Doboju, Gradišci, Foči, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju.

Француска

Svijet

U Francuskoj podnijet parlamentarni prijedlog za izlazak iz NATO-a

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i pet dječaka, u Bijeljini djevojčica i tri dječaka, Doboju četiri djevojčice, Gradišci dvije djevojčice i dječak, Foči djevojčica i dječak, Zvorniku dva dječaka, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju po jedna djevojčica.

U porodilištu u Prijedoru u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Podijeli:

Tag:

porodilište

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Minić o prijedlogu nove Vlade

1 h

0
Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова

Društvo

Danas je sabor 70 svetih apostola: Vjernici čitaju ovu molitvu za oproštaj grijehova

1 h

0
Америчка војска

Svijet

Hoće li Amerika napustiti NATO?

1 h

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Privremena predsjednica Venecuele smijenila ministra bliskog Maduru

1 h

0

Više iz rubrike

Појединим корисницима обустављена исплата пензија

Društvo

Pojedinim korisnicima obustavljena isplata penzija

1 h

0
Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова

Društvo

Danas je sabor 70 svetih apostola: Vjernici čitaju ovu molitvu za oproštaj grijehova

1 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Izbjegnite nemir i svađe: Evo šta sutra nikako ne valja raditi

11 h

0
Треба ли забранити друштвене мреже малољетницима?

Društvo

Treba li zabraniti društvene mreže maloljetnicima?

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

35

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

09

31

Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

09

28

Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

09

27

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

09

25

Trik koji ćete obožavati: Evo šta se desi kada u veš-mašinu ubacite vlažnu maramicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner