Bejbi bum u Srpskoj

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba i to 17 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, zatim u Bijeljini, Doboju, Gradišci, Foči, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i pet dječaka, u Bijeljini djevojčica i tri dječaka, Doboju četiri djevojčice, Gradišci dvije djevojčice i dječak, Foči djevojčica i dječak, Zvorniku dva dječaka, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju po jedna djevojčica.
U porodilištu u Prijedoru u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
