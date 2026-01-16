Izbjegnite nemir i svađe: Evo šta sutra nikako ne valja raditi

Srpska pravoslavna crkva sutra, 17. januara po gregorijanskom kalendaru, obilježava praznik Svetog Jevstatija Srpskog, jednog od najznačajnijih srpskih arhiepiskopa iz 13. vijeka. Riječ je o svetitelju koji ima duboko ukorijenjeno mjesto u crkvenoj istoriji Srbije, ali i u duhovnom pamćenju naroda, iako se njegova slava danas obilježava tiše nego što zaslužuje.

Sveti Jevstatije Prvi rođen je u Budimljanskoj župi. Kao mladić se zamonašio u Zeti, a zatim je kao monah obišao Svetu zemlju. Na povratku se zadržao u manastiru Hilandar, gdje se istakao podvižničkim životom i vrlinama, zbog čega je kasnije izabran za igumana. Upravo tamo stekao je ugled čovjeka izuzetne duhovne snage, razboritosti i skromnosti.

Iako protiv svoje volje, izabran je najprije za episkopa zetskog, a potom i za arhiepiskopa srpskog, šestog po redu. U istoriji je ostao upamćen ne samo kao crkveni poglavar, već i kao vješt diplomata. Predanje bilježi da je imao važnu ulogu u smjeni na srpskom prestolu na Saboru u Deževu 1282. godine, kada je kralj Dragutin predao vlast svom bratu Milutinu.

Sveti Jevstatije Srpski je najprije bio sahranjen u Žiči, ali su njegove mošti kasnije, nakon čudesnih događaja na grobu, prenijete u Pećku patrijaršiju, gdje se i danas poštuju. Njegovo ime vezuje se i za crkvu Svetog Jevstatija u Trepči na Kosovu, koja se pominje i u narodnoj epici zajedno sa Đurđevim stupovima.

Upravljajući Hilandarom, Jevstatije je živio strogo asketski, a darove koje je dobijao od velikaša i vladara nije zadržavao za sebe. Sve je dijelio siromašnima, udovicama i siročadi. Zbog takvog života stekao je poštovanje i monaha i naroda, ali i vladara koji su mu se obraćali za savjet.

Pred smrt, po predanju, izgovorio je riječi koje se i danas citiraju kao primjer smirenja i vjere:

- Ti znaš kraj svačijeg života, Bože bogova i Gospode gospoda, u ruke Tvoje predajem duh moj.

Šta se na ovaj dan ne radi

U narodnom vjerovanju, na praznik Svetog Jevstatija Srpskog trebalo bi izbjegavati teške fizičke poslove, naročito radove u polju. Još važnije od toga, smatra se da se na ovaj dan ne smije biti ljut, prijek, nervozan niti ulaziti u svađe i rasprave. Vjeruje se da se svaka izgovorena teška riječ tog dana vraća onome ko je izgovori.

Ovaj praznik nosi poruku smirenja, uzdržanosti i podsjećanja da se snaga ne pokazuje vikom, već strpljenjem i vjerom. Upravo to je, po predanju, bila najveća vrlina Svetog Jevstatija Srpskog.