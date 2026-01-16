U nedjelju se obilježava Krstovdan: Ovo su glavni običaji koje treba ispoštovati

Krstovdan se obilježava 18. januara i praznik je koji prethodi Bogojavljenju.

Krstovdan je i prvi dan nakon Božića kada se posti.

Hronika Ubijen bivši fudbaler i navijač, tijelo pronađeno u šumi

Prema predanju, prvi koji su primili hrišćansku vjeru i prve pouke nove vjere pominju se kao katihumeni ili - oglašeni, dok je u srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat kao - Zimski Krstovdan.

Praznik se vezuje za svetkovanje Bogojavljenja, praznika Krštenja Isusa Hrista, kao i za dan posvećen svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u rijeci Jordanu. Praznuju se, zapravo, dva događaja, u vezi s Časnim krstom - pronalazak Časnog krsta na Golgoti i povratak iz Persije u Jerusalim.

Običaji na Krstovdan

Prema narodnim običajima u nekim dijelovima Srbije na Krstovdan valja da se opere sav veš i očisti kuća.

Društvo Zima se vraća: Od sutra hladnije, a evo kada možemo očekivati nove padavine

Postoji i običaj koji se odnosi na vrijeme, a glasi da koji vjetar duva na Krstovdan, taj vjetar će najčešće duvati tokom godine.

Običaji za Krstovdan nalažu da se krstovdanska vodica dijeli okupljenim vjernicima, a potom i da se preko cijele godine čuva u kući kao simbol dobrog zdravlja.