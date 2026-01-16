U 2026. godini sve žene će željeti ovakve nokte

U 2026. godini, boje noktiju neće ići mnogo dalje od sofisticirane jednostavnosti.

U fokusu su neutralne nijanse, koje su postale nezaobilazan dio mode još od prošle jeseni. One naglašavaju njegovan izgled, prirodnu ljepotu ruku i osjećaj „tihog luksuza“. Ovaj trend savršeno balansira eleganciju, minimalizam i bezvremenski stil.

Neutralno, ali sa karakterom

Klasični nude tonovi dobijaju novu dimenziju – od toplih bež i mliječnih nijansi, preko puder roze tonova, do svijetlih karamela i boje slonovače. Ključ je u prilagođavanju boje tenu, kako bi nokti izgledali gotovo kao produžetak prirodne kože.

Jedan od vodećih trendova su mliječno bijeli nokti, poluprovidni i izuzetno uredni. Ovaj stil odiše svježinom i savršeno se uklapa uz svaki modni stil.

Mali zaokret

Iako fokus ostaje na mliječnim, bjeličastim nijansama, prozirni sivkasti nokti se bore za svoje mjesto pod suncem, dajući dašak boje sa malo svježijim osjećajem od tradicionalnih mliječno bijelih tonova. Ključ ovog izgleda je da ne budete previše naglašeni i da osigurate da se vaš prirodni nokat vidi za jedva primjetan efekat dima.

Za one koji preferiraju nijanse sa malo više snage, tirkizna bi od ljeta mogla posebno da se istakne. Ekstravagantna nijansa vodenozelene i dubokoplave boje laskaće vam uz ljetne haljine i sve te bijele kombinacije odjeće koje će biti u samom vrhu mode.

Oblik prati prirodnost

Kada je riječ o formi, 2026. favorizuje kratke nokte do onih srednje dužine, sa bademastim ili blago zaobljenim krajevima. Prirodni oblik dodatno naglašava ljepotu neutralnih nijansi i doprinosi urednom, luksuznom izgledu.