Tramp: Moguće carine zemljama koje su protiv preuzimanja Grenlanda

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi mogao da uvede carine zemljama koje ne prihvataju plan SAD za akviziciju Grenlanda.

"Možda ću uvesti carine zemljama ako se ne slože u vezi sa Grenlandom, jer nam je Grenland potreban za nacionalnu bezbjednost", rekao je Tramp tokom okruglog stola o ruralnim područjima.

On je dodao da Americi nisu potrebne samo odbrambene već i ofanzivne sposobnosti.

"Potrebna nam je odbrana, a potrebna nam je i ofanziva", rekao je Tramp.