Tramp: Moguće carine zemljama koje su protiv preuzimanja Grenlanda

16.01.2026
17:09
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi mogao da uvede carine zemljama koje ne prihvataju plan SAD za akviziciju Grenlanda.
"Možda ću uvesti carine zemljama ako se ne slože u vezi sa Grenlandom, jer nam je Grenland potreban za nacionalnu bezbjednost", rekao je Tramp tokom okruglog stola o ruralnim područjima.
On je dodao da Americi nisu potrebne samo odbrambene već i ofanzivne sposobnosti.
"Potrebna nam je odbrana, a potrebna nam je i ofanziva", rekao je Tramp.
