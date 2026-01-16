Logo
Tramp: Moguće carine zemljama koje su protiv preuzimanja Grenlanda

Izvor:

SRNA

16.01.2026

17:09

Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда
Foto: Tanjug/AP/Ryan Sun

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi mogao da uvede carine zemljama koje ne prihvataju plan SAD za akviziciju Grenlanda.

"Možda ću uvesti carine zemljama ako se ne slože u vezi sa Grenlandom, jer nam je Grenland potreban za nacionalnu bezbjednost", rekao je Tramp tokom okruglog stola o ruralnim područjima.

andjela ignjatovic breskvica

Scena

Breskvica u kući zatekla haos, sve objavila na društvenim mrežama

On je dodao da Americi nisu potrebne samo odbrambene već i ofanzivne sposobnosti.

"Potrebna nam je odbrana, a potrebna nam je i ofanziva", rekao je Tramp.

Donald Tramp

