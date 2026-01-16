Neprijatan prizor pored puta: U šumi pronađeno tijelo

Izvor:
Telegraf
16.01.2026
16:57
Komentari:0
Tijelo za sada nepoznate osobe pronađeno je u šumi kod puta za Malu Ivanču.
Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, tijelo je uočeno u šumi preko puta broja 65u Ulici put za Malu Ivanču u Ripnju. Odmah su alarmirane nadležne službe.
Svijet
Zaharova: Zašto krade Zelenski, a Timošenko će u zatvor
Na lice mjesta pristigla je Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt, kao i policija.
Za sada nije poznat pol, niti identitet osobe koja je pronađena, a takođe se ne zna da li je riječ o prirodnoj smrti, nesrećnom slučaju ili je u pitanju krivično djelo.
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
18
18
16
18
04
18
02
17
54
Trenutno na programu