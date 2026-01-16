Dodik: Podržavamo sastav nove Vlade Republike Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ova stranka podržava sastav nove vlade i kabinet koji sastavi Savo Minić, te otkrio da će među ministrima biti i jedna nestranačka ličnost.

Dodik je rekao da SNSD ostaje posvećen razvoju Republike Srpske, ekonomije i životnog standarda građana.

"Podržaćemo izbor i jedne nestranačke ličnosti u novoj vladi. Nemamo nikakav problem. Sačuvali smo koalicioni kapacitet. Saradnja je dobra i nema spekulacija. Borimo se za status Republike Srpske i to je važno da građani znaju", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci, nakon sastanka delegacije SNSD-a sa Minićem.

On je čestitao Miniću na novoj prilici da sastavi Vladu, navodeći da je dao podršku njegovom dosadašnjem radu.

"Skupštinska većina je stabilna. Vidjeli smo negativan pristup iz Sarajeva i njihovu želju da ospore institucije. Ovaj korak je u svrhu kontinuiteta i vjerujem da ćemo u nedjelju imati novi sastav Vlade i njenog novog-starog predsjednika Minića", rekao je Dodik.

On je naveo da ustavnu i svaku drugu krizu proizvodi Sarajevo, sa nelegalnim Kristijanom Šmitom da bi destabilizovali Republiku Srpsku.

"To smo gledali kroz odluke Ustavnog suda i broja delegata u Domu naroda. Željeli su da destabilizuju Republiku Srpsku i učine je manje važnom. Kasnije smo imali to i kroz suđenje predsjedniku Republike", istakao je Dodik.

On je ukazao da Sarajevo opet pokušava raznim mjerama, i na zahtjev muslimanskih poslanika, da donese odluke na štetu Republike Srpske.

"Izdržaćemo i ove iz opozicije koji se nisu odazvali pozivu premijera. Tvrde da ne postoji ništa što nije po njihovoj mjeri. Izmišljaju razne priče. Njima nije nelegalan ni sud ni ništa samo im je sporno sve u Republici Srpskoj. Slušamo njihov plač i žalopojke. Izabraćemo novu vladu, a oni mogu da ponavljaju istu priču", rekao je Dodik.

On je ukazao da su brojne afere produkovane kada je opozicija bila na vlasti.

Dodik je rekao da ekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj ukazuju na stabilnost, ukazavši na tešku svjetsku političku situaciju.

"Nažalost mi smo zamorče zapadne politike koja je kroz privatizaciju uništila realni sektor, ali smo se uvijek dizali. Prošle godine imali smo rast od tri odsto. Imamo i više zaposlenih. U prošloj godini je 4.000 radnika manje u FBiH. Sačuvali smo radna mjesta i povećavali smo plate", istakao je Dodik.

On je ukazao da od januara ide povećanje penzija, a od aprila povećanje plata.

"Biće povećan i borački dodatak što će biti ukupno 800 miliona KM koje ćemo uputiti u budžete porodica u Republici Srpskoj. Imamo i investicije od četiri milijarde KM. Energetski projekti su veoma značajni. Ovdje nije obuhvaćena privatna investiciona potrošnja", naveo je Dodik.

On je rekao da je očuvan ekonomski standard u Republici Srpskoj, te da se povećavala najniža, ali i prosječna plata.

"Ovdje postoji samo potreba da se više ljudi zaposli. Ovo su nesporne činjenice. Inflacija je bila niža od procentualnog povećanja plate. Pokušavamo da održimo realan rast plata. Dokaz za to je privatna potrošnja, bez koje nema ekonomije. U zadnjih deset godina broj vlasnika putničkih automobila povećao se za 120.000. Zato i vidimo gužve na ulicama. To govorim jer je to rezultat vlasti koja je upravljala procesima. Uspjeh je naše vlasništvo", naglasio je Dodik.

On je rekao da SNSD ostaje partija posvećena interesima naroda i Republike Srpske.

"Mi smo partija vizije i očuvanja Republike Srpske. Omogućili smo bolji standard građana. Danas imamo budžet od skoro sedam milijardi. Iza nas su brojni infrastrukturni objekti", ukazao je Dodik.

On je rekao da su preuzeti i brojni projekti koje je trebalo da gradi Gradska uprava u Banjaluci.

"Preuzeli smo i izgradnju mosta u Česmi. To nismo morali, ali smo uradili. Grad je zapušten. Na milionska sredstva u ovoj godini mogu da računaju sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj, zavisno od projekata", zaključio je Dodik.

Minić je danas u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci razgovarao i sa predstavnicima drugih političkih partija vladajuće koalicije, ali i sa predstavnicima socijalnih partnera i ostalih nevladinih organizacija.