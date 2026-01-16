Logo
Minić: Sutra saopštavam imena budućih ministara

16.01.2026

16:18

Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Banjaluci da je danas završio konsultacije sa predstavnicima političkih partija i socijalnih partnera, te da će sutra u 17.00 časova na konferenciji za novinare saopštiti imena novih ministara.

Nakon konsultacija sa delegacijom SNSD-a, koju je predvodio lider stranke Milorad Dodik, Minić je zahvalio ovoj političkoj partiji na ponovo ukazanom povjerenju za sastav vlade.

"Veoma sam zadovoljan i želim da zahvalim svim socijalnim partnerima na podršci i razumijevanju političkog tranutka i ovakvih odluka. Zahvalan sam predstavnicima svih partija koje čine vlast u Republici Srpskoj od kojih sam dobio maksimalnu podršku", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, svi poslanici iz stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj će u nedjelju prisustvovati sjednici Narodne skupštine.

Апарат за гашење пожара

BiH

Sarajevski objekti pali na testu zaštite od požara

"To govori da smo svjesni trenutka u kojem pravimo ovako ozbiljan politički poduhvat. Ovo je primjer stabilnosti, jer samo stabilne institucije u ovako kratkom trenutku mogu dati institucionalni odgovor, kao i preduprijediti moguće probleme", naglasio je Minić.

On je dodao da samo odgovorni ljudi mogu napraviti ovakav čin.

"Bilo bi neozbiljno od nas svih da dođemo i kažemo da se nešto desilo i da imamo problem, a da nismo ništa uradili da ga preduprijedimo. Mi sada vodimo politiku koja je iznuđena od Republike Srpske, ali je isto tako maksimalno odgovorna", istakao je Minić.

Republika Srpska i njene institucije, dodao je Minić, zadržavaju kontinuitet.

"Nema razloga za brigu, sve obaveze i davanja će biti završavani u kontinuitetu i po planu", rekao je Minić.

