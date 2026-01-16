Minić sa delegacijom SNSD-a

16.01.2026
15:40
Komentari:0
U Banjalaci je u toku sastanak budućeg mandatara Save Minića sa delegacijom SNSD-a.
Nakon sastanka predviđena je konferencija za novinare u 16.00 časova.
Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske
Minić se ranije danas sastao sa predstavnicima političkih stranaka koje su se odazvale na sastanak o procesu formiranja nove vlade, te sa socijalnim partnerima.
On je rekao da formiranje nove vlade predstavlja korak ka daljem jačanju institucionalne i političke stabilnosti Srpske.
