Stanković: Očekujemo poboljšanje životnog standarda radnika

SRNA

16.01.2026

15:30

0
Саво минић и Горан Станковић
Foto: ATV

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da će novi saziv vlade Republike Srpske imati pune ruke posla i da očekuje prvenstveno poboljšanje životnog standarda radnika.

"Da sačuvamo radnike na ovim područjima, da radimo na stvaranju boljih uslova rada jer sadašnji nisu na zadovoljavajućem nivou", rekao je Stanković novinarima nakon konsultacija sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Banjaluci.

Stanković je najavio da u narednih deset dana kreću pregovori o povećanju plata radnika na budžetu i zaposlenih u fondovima.

"Očekujemo povećanje plata i svim drugim radnicima u Republici Srpskoj. Potrebno je raditi i na suzbijanju rasta cijena, posebno životnih namirnica", istakao je Stanković.

Minić se danas sastao sa predstavnicima socijalnih partnera.

Sastanku u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvovali su predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, poslodavaca, Srba u FBiH iz opština sa većinskim srpskim stanovništvom, univerziteta, udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, penzionera.

Minić je prethodno razgovarao sa predstavnicima SP-a, SPS-a, DEMOS-a, NPS-a, DNS-a i Ujedinjene Srpske, a predstoji sastanak sa delegacijom SNSD-a.

Goran Stanković

Savez sindikata RS

