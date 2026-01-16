Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banjaluci sa predstavnicima socijalnih partnera.

Sastanku u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, poslodavaca, Srba u FBiH sa većinskim srpskim stanovništvom, univerziteta, udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, penzionera.

Minić se sastao sa socijalnim partnerima

Minić se prethodno sastao sa predstavnicima SP-a, SPS-a, DEMOS-a, NPS-a, DNS-a i Ujedinjene Srpske.

Republika Srpska Minić sa predstavnicima političkih partija

U 15.30 časova Minić će razgovarati sa predstavnicima SNSD-a.

Nakon tog sastanka, u 16.00 časova, predviđene su izjave za medije.