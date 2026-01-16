MUP Srpske spustio cijenu vozila: Auto se može kupiti za 700 KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) već duže pokušava prodati vozila. Prema odluci koju su objavili imali su već tri kruga prodaje.

U odluci o prodaji vozila naveli su da su u posljednjem kvartalu 2025. godine proveli već tri kruga prodaje, ali da im nije dostavljena nijedna ponuda.

Cijene iznad tržišnih

“Iz navedenog se može zaključiti da su početne cijene navedenih vozila procijenjene znatno iznad tržišne vrijednosti, imajući u vidu stanje motora i limarije kod navedenih vozila, broj pređenih kilometara i specifičnu namjenu koja su navedena vozila imala u MUP-u Republike Srpske”, navodi se u odluci.

U ovom aktu stoji da prodaju Ford fokus 1,8 TDI, proizvedenog 2007. godine, čiju početnu cijenu su snizili na čak 700 KM. Sudeći prema aktu iz trećeg kruga prodaje, ovo vozilo je koštalo 900 KM.

Isuzu jeftiniji za 1.100 KM

Nadalje, Folksvagen 1,6 TDI iz 2013. godine cijene na iznos od 5.700 KM, što je za 1.200 KM niže od početne cijene iz trećeg kruga prodaje. Seat Kordoba 1.9 TDI iz 2006. godine, procjena je MUP-a, košta 1.800 KM, što je za 300 KM niže od cijene iz trećeg kruga prodaju.

Takođe, snizili su i vozilo Isuzu Rojal 4.3 dizel iz 2005. godine i to za 1.100 KM. Vozilo je sniženo na početnu cijenu od 7.100 KM, piše Fokus.ba.