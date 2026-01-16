Logo
Large banner

MUP Srpske spustio cijenu vozila: Auto se može kupiti za 700 KM

16.01.2026

13:07

Komentari:

0
МУП Српске спустио цијену возила: Ауто се може купити за 700 КМ

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) već duže pokušava prodati vozila. Prema odluci koju su objavili imali su već tri kruga prodaje.

U odluci o prodaji vozila naveli su da su u posljednjem kvartalu 2025. godine proveli već tri kruga prodaje, ali da im nije dostavljena nijedna ponuda.

Cijene iznad tržišnih

“Iz navedenog se može zaključiti da su početne cijene navedenih vozila procijenjene znatno iznad tržišne vrijednosti, imajući u vidu stanje motora i limarije kod navedenih vozila, broj pređenih kilometara i specifičnu namjenu koja su navedena vozila imala u MUP-u Republike Srpske”, navodi se u odluci.

Факсимил одлуке
Faksimil odluke

U ovom aktu stoji da prodaju Ford fokus 1,8 TDI, proizvedenog 2007. godine, čiju početnu cijenu su snizili na čak 700 KM. Sudeći prema aktu iz trećeg kruga prodaje, ovo vozilo je koštalo 900 KM.

Isuzu jeftiniji za 1.100 KM

Nadalje, Folksvagen 1,6 TDI iz 2013. godine cijene na iznos od 5.700 KM, što je za 1.200 KM niže od početne cijene iz trećeg kruga prodaje. Seat Kordoba 1.9 TDI iz 2006. godine, procjena je MUP-a, košta 1.800 KM, što je za 300 KM niže od cijene iz trećeg kruga prodaju.

evrodzekpot eurojackpot

Region

Slavonac osvojio 356.000 evra na lutriji: "Promijenio sam taktiku"

Takođe, snizili su i vozilo Isuzu Rojal 4.3 dizel iz 2005. godine i to za 1.100 KM. Vozilo je sniženo na početnu cijenu od 7.100 KM, piše Fokus.ba.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

Prodaja vozila

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

Hronika

Bijeljinac optužen za 30 krivičnih djela!

3 h

0
Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

Region

Hrvatsku poslanicu udarila struja u Saboru

3 h

0
Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

Tenis

Alkaraz pred kamerama morao da objasni zašto je uručio otkaz legendi

3 h

0
Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

Zanimljivosti

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

3 h

0

Više iz rubrike

CIK BIH Centralna izborna komisija

Republika Srpska

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

3 h

0
Додик: Очекује нас година напретка, стварања и градње у Српској

Republika Srpska

Dodik: Očekuje nas godina napretka, stvaranja i gradnje u Srpskoj

3 h

3
Ђурђевић: Прочитали смо њихов сценарио – Српска ће се одбранити

Republika Srpska

Đurđević: Pročitali smo njihov scenario – Srpska će se odbraniti

4 h

2
Минић са представницима политичких партија

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima političkih partija

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

15

25

Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

15

18

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

15

18

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

15

13

Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner