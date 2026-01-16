Đurđević: Pročitali smo njihov scenario – Srpska će se odbraniti

Aleksandar Đurđević, član Predsjedništva SNSD-a, izjavio je da su predstavnici institucija Republike Srpske na vrijeme prepoznali scenario koji su, kako je naveo, kreirali Kristijan Šmit, sarajevski politički i pravosudni krugovi, uz podršku opozicije (u) Republici Srpskoj.

„Cilj tog scenarija bio je jasan – destabilizacija institucija Srpske kroz otimanje mandata izabranom Predsjedniku Republike Srpske i poništavanje izbora Vlade Republike Srpske, a sve to radi uspostavljanja političke i pravne kontrole Sarajeva nad Republikom Srpskom", rekao je Đurđević.

On je naglasio da Republika Srpska nije čekala da scenario bude u potpunosti realizovan, već je preduzimala i preduzima konkretne korake kako bi zaštitila institucionalnu stabilnost.

„Podržavamo vraćanje i odmah novo preuzimanje mandata Save Minića, jer je to ključno za sprečavanje stvaranja nove vještačke krize, koja se planirala proizvesti nezakonitim odlukama sarajevskih kazamata i obezglavljivanjem Republike Srpske poništavanjem izbora Vlade Republike Srpske", naveo je Đurđević.

On je dodao da su horske histerične reakcije iz Sarajeva, od Šmita i opozicije (u) Srpskoj samo potvrda da njihov plan propada. „Posebno je poražavajuće što opozicija (u) Srpskoj, umjesto da stoji uz svoje institucije, likuje nad problemima u koje je Republika dovedena beskrupuloznim napadima od strane pomenutih aktera. To jasno pokazuje da im nije stalo do Republike Srpske, nego isključivo do dolaska na vlast po bilo koju cijenu", rekao je Đurđević.

„Ponovnom pobjedom Karana i ponovnim izborom Minića šaljemo poruku da će Republika Srpska ostati mirna i stabilna, kao i da će se odluke o budućnosti Republike Srpske donositi isključivo u njenim institucijama, a ne bilo gdje sa strane", poručio je Đurđević.