Cvijanović: Najtoplija zahvalnost svima koji su uveličali Božićni prijem

15.01.2026
21:39
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najtoplije je zahvalila svima koji su svojim prisustvom uveličali tradicionalni Božićni prijem, koji je večeras organizovala u Istočnom Sarajevu.
"Večeras smo okupljeni u slavu i čast Hristovog rođenja", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Ona je navela da je Božić praznik ljubavi i istinske radosti koja se dijeljenjem dodatno umnožava.
"Praznik nade koja nam je uvijek, a pogotovo u teškim i izazovnim vremenima nasušna potreba, ali i praznik vjere u bolju budućnost", istakla je Cvijanovićeva.
