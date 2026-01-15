Cvijanović: Najtoplija zahvalnost svima koji su uveličali Božićni prijem

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najtoplije je zahvalila svima koji su svojim prisustvom uveličali tradicionalni Božićni prijem, koji je večeras organizovala u Istočnom Sarajevu.

"Večeras smo okupljeni u slavu i čast Hristovog rođenja", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ona je navela da je Božić praznik ljubavi i istinske radosti koja se dijeljenjem dodatno umnožava.

"Praznik nade koja nam je uvijek, a pogotovo u teškim i izazovnim vremenima nasušna potreba, ali i praznik vjere u bolju budućnost", istakla je Cvijanovićeva.