Minić za ATV: Daćemo institucionalni odgovor na sve što predstavlja prijetnju za Srpsku

Radimo na dva kolosijeka, jedan kolosijek je pokazivanje odgovornosti, stabilnosti, nedovođenje u pitanje rad institucija Republike Srpske, Vlade Republike Srpske koja svu izvršnu vlast nosi na sebi, a sa druge strane želimo se shvati ozbiljnost ovog političkog trenutka, rekao je za ATV premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Ovo je ozbiljna priča. Meni je ova je ova situacija, na nekakav način, i dobro došla u smislu da mora dolaziti do stalnih promjena. Ja ću iskoristiti ono što je meni izuzetno bitno, moji zahtjevi prema svim predstavnicima političkih partija", istakao je Minić.

Istakao je i da nije realni da svi budu a neki način ispoštovani, ali da će imati novih imena u Vladi Republike Srpske.

"Imamo ideje ko odlazi, to su moje ideje i što smatram da bi bilo nekorektno prema svim predstavnicima političkih partija da iznosim u javnost", istakao je Minić.

On je dodao da ulazimo u jednu godinu koja je izuzetno izazovna i turbulentna.

"Sve ono što smo mogli čuti danas nakon podnošenja moje ostavke me u jednom dijelu i nasmijalo, pogotovo ono što sam mogao čudi iz Federacije", rekao je Minić.

Republika Srpska Cvijanović: Božić je praznik ljubavi i radosti, ali i vjere u bolju budućnost

On je istakao da te priče dolaze iz Federacije, koja nije mogla da sastavi vladu i gdje je nelegitimni visoki predstavnik morao staviti najviši akt Ustav staviti van važenja.

On se zapitao koji je to narod spreman da žrtvuje svoj identitet.

"To nije želja građana Federacije. Identitet je ime i prezime, mi smo Republika Srpska i sve se radi da izgubimo ovo Republika. Je li treba da uđemo u neki začarani krug u kojem između ostaloga stranci kojima je istekao mandat bez Srba u Ustavnom sudu BiH, visoki predstavnik koji je nelegitiman , da oni odlučuju o Republici Srpskoj ili bilo ko drugi", upitao je Minić.

On je istakao da je to zrela, dogovorena i osmišljena politička poruka.

"Mi zadržavamo kontinuitete bez bilo kakvih praznina i vakuma tako da građani ne trebaju biti zabrinuti.Spremni smo malo više od 100 dana da ponovo uđemo u ovu priču, to će nas osnažiti. Ako bude potrebe, bićemo opet spremni, daćemo svaki put institucionalni odgovor na sve ono što predstavlja prijetnju za Republiku Srpsku", rekao je Minić.

Ono je istakao da će to biti jedna izuzetna interakcija između izvršne vlasti i građana.

"Najbitnije nam je da imamo povjerenje građana", istakao je Minić.

On je istakao da odluka Ustavnog suda nije presudila vraćanju njegovog mandata.

"Građani ne treba da brinu, Ustavni sud u ovakvom sastavu u kakvom je do sada je do sada se svaki put se oglašavao nenadležan o ovom pitanju", rekao je Minić.

On je istakao da Republika Srpska neće dozvoliti više da zavisi od neke odluke koja može da napravi bilo takav oblik destabilizacije.