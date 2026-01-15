Veliki broj zvanica prisustvuje prijemu Cvijanovićeve

Tradicionalni božićni prijem koji organizuje srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović počeo je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Prijemu prisustvuju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNS-a Miloš Vučević, a prisutna je i visoka delegacija Vlade Srbije koju predvodi ministar kulture Nikola Selaković.

Na prijemu je i veliki broj ambasadora u BiH, među kojima su ambasador Rusije Igor Kalabuhov, Kine Li Fan, Velike Britanije Džulijan Rajli, te Mađarske Kristijan Poša, kao i otpravnik poslova u Ambasadi SAD u BiH Džon Ginkel i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka.

Na prijem su i komandant EUFOR-a u BiH general-major Florin-Marijan Barbu, te komandant NATO štaba u BiH brigadni general Metju Valas.

Tu su i predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Mladen Čavara i njegov zamjenik Darko Babalj, te zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović.

Prijemu prisustvuju i zvaničnici institucija Republike Srpske, kao i srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH, među kojima su ministri spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, te finansija i budžeta Srđan Amidžić, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović i načelnik Zajedničkog štaba Ooružanihi snaga general-pukovnik Gojko Knežević.

Prisutni su i čelni ljudi brojnih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, uključujući i grada Istočnog Sarajeva i opština u njegovom sastavu, predstavnici udruženja proisteklih iz otadžbinsko-odbrambenog rata, akademske zajednice, te društvenog života u Srpskoj.