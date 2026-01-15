Logo
Kovačević: Odbranićemo institucionalnu stabilnost Srpske

ATV

15.01.2026

17:28

0
Радован Ковачевић
Foto: ATV / Branko Jović

Srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević poručio je da je cilj Kristijana Šmita, sarajevskih sudova i politike, ali i opozicije iz Republike Srpske, bio da obezglavi institucije i izazove potpunu institucionalnu nestabilnost u Republici Srpskoj.

"Baš zato je Šmit protivustavno nametnuo izmjene zakona, a sarajevski sud BiH jedva dočekao da sruši izbornu volju naroda Republike Srpske i otme mandat legalno izabranom predsjedniku Republike", poručio je Kovačević.

Dodaje da je nakon toga plan bio da opozicija sama izađe na nametnute prijevremene izbore i uzurpira poziciju predsjednika, koji bi odmah potom raspustio Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Срђан Мазалица-11012026

Republika Srpska

Mazalica: Što je Vukanu milo, to mu se i snilo

"Završni udarac zadao bi sarajevski protivustavni i antisrpski ustavni sud BiH osporavanjem legitimiteta premijeru i Vladi Republike Srpske. I tu se sigurno ne bi zaustavili. Ne čine oni Srpsku slabijom da bi je ojačali, nego da bi je razbili. I ukinuli", jasan je Kovačević.

Dodaje da je zato nastala galama jer su ih pročitali.

"Pobjedom Karana i reizborom Minića odbranićemo institucionalnu stabilnost Republike Srpske i obezglaviti podmukle napade na nju. Pobijediće Srpska", zaključio je Kovačević.

Radovan Kovačević

