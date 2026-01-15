Logo
Large banner

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

Izvor:

SRNA

15.01.2026

15:27

Komentari:

0
Стевандић: Избор нове владе чим добијемо захтјев
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da će parlament Srpske izabrati novu vladu čim za to dobije odgovarajući zahtjev, dodavši da nakon ostavke premijera Save Minića neće biti problema kada je riječ o funkcionisanju Republike.

Stevandić je precizirao da Skupština radi po poslovniku, te da će čim dobije odgovarajuća dokumenta zakazati Kolegijum o održavanju sjednice o imenovanju nove Vlade.

"U tom smjeru neće biti nikakvih problema kada je riječ o funkcionisanju Srpske", rekao je Stevandić.

On je dodao da Skupština na tom planu od svog kontinuisanja sarađuje sa ostalim institucijama Srpske u okviru Ustava, zakona i svog poslovnika.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Između Sarajeva i Republike Srpske, Srbi će uvijek izabrati Srpsku

"Skupština radi u svom punom kapacitetu i legitimitetu", rekao je Stevandić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je danas vratio mandat i da je već obaviješten da će ponovo biti predložen za mandatara.

Minić je naveo da je o tome već obaviješten od vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Minić je naglasio da je razlog za vraćanje mandata višestruk, navodeći da želi da se napravi rekonstrukcija Vlade, da ima tempo i odgovor na sve zahtjeve građana i aktuelne situacije pogotovo koji se tiču pritisaka na Srpsku.

"Onaj ko nije spreman da da institucionalni odgovor na ono što se dešava neće dobro proći politički", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Između Sarajeva i Republike Srpske, Srbi će uvijek izabrati Srpsku

42 min

1
Цвијановић: Подршка Минићу за реконструкцију Владе

Republika Srpska

Cvijanović: Podrška Miniću za rekonstrukciju Vlade

45 min

0
"Донесене одлуке Владе не могу бити доведене у питање"

Republika Srpska

"Donesene odluke Vlade ne mogu biti dovedene u pitanje"

1 h

0
Минић: Вратио сам мандат, бићу поново премијер

Republika Srpska

Minić: Vratio sam mandat, biću ponovo premijer

1 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

15

24

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

15

21

Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

15

08

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

15

02

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner