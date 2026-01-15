Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da će parlament Srpske izabrati novu vladu čim za to dobije odgovarajući zahtjev, dodavši da nakon ostavke premijera Save Minića neće biti problema kada je riječ o funkcionisanju Republike.

Stevandić je precizirao da Skupština radi po poslovniku, te da će čim dobije odgovarajuća dokumenta zakazati Kolegijum o održavanju sjednice o imenovanju nove Vlade.

"U tom smjeru neće biti nikakvih problema kada je riječ o funkcionisanju Srpske", rekao je Stevandić.

On je dodao da Skupština na tom planu od svog kontinuisanja sarađuje sa ostalim institucijama Srpske u okviru Ustava, zakona i svog poslovnika.

Republika Srpska Dodik: Između Sarajeva i Republike Srpske, Srbi će uvijek izabrati Srpsku

"Skupština radi u svom punom kapacitetu i legitimitetu", rekao je Stevandić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je danas vratio mandat i da je već obaviješten da će ponovo biti predložen za mandatara.

Minić je naveo da je o tome već obaviješten od vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Minić je naglasio da je razlog za vraćanje mandata višestruk, navodeći da želi da se napravi rekonstrukcija Vlade, da ima tempo i odgovor na sve zahtjeve građana i aktuelne situacije pogotovo koji se tiču pritisaka na Srpsku.

"Onaj ko nije spreman da da institucionalni odgovor na ono što se dešava neće dobro proći politički", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.