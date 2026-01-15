Minić: Vratio sam mandat, biću ponovo premijer

Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je danas da je vratio mandat i da će ponovo biti predložen za mandatara.

Danas sam vratio mandat premijera i prije pola sata sam obaviješten od v.d. predsjednika da ću biti ponovo predložen za mandatara.

"Razlog je višestruk. Želim da napravimo određene rekonstrukcije u Vladi i da energija i tempo koji sam htio unijeti bude tempo u kojem nećemo posustati, bude odgovor na sve zahtjeve građana Srpske, a pogotovo na pritiske na Republiku Srpsku", kaže Minić.

On poručuje da u ovako turbulentno vrijeme ko nije spreman da da institucionalni odgovor, neće dobro proći politički.

"Vanredni izbori koji su bili izmišljeni i bili udar na instituciju predsjednika Republike Srpske su završeni. Znate da je gospodin Karan pobijedio. Nečuveno je ovo što radi CIK da se izbori ponavljaju tamo gdje nije bilo primjedbi biračkih odbora i gdje smo imali dobre rezultate. Prave nas glupima da će se sada formirati drugi birački odbori u onim lokalnim zajednicama koje su sprovele izbore. I sve se to radi da bi se izazvala kriza. I Ustavni sud BiH koji nikada nije odlučivao u meritumu izbora Vlade je uzeo sebi za pravo da o tome raspravlja. Postoji u pravu pretpostavka nevinosti. Neko kaže da Vlada nije legalna, pravi pritisak, neće da sarađuje sa Vladom, ne funkcioniše fiskalni savjet. Sve se to dešava na očigled svih nas u Srpskoj i onda pravi pritisak na takve odluke. Mi to nećemo dozvoliti. Ovo je dio političkog procesa koji je dogovoren sa nosiocima svih važnih funkcija u Srpskoj. Već sada znam da ću ponovo biti predložen za mandatara", rekao je Minić.

On poručuje da daju institucionalni odgovor svima koji prave krizu i koji su doveli do toga da od mandata koji je povjeren grupaciji političkih partija 2022. godine pravi neizvjesnost.

"Mi ćemo ovo brzo završiti i pokazati ponovo ne samo političku odgovornost, nego i stabilnost koju bilo ko u okruženju ne može da iznese. Trenutno nema skupštine ni Vlade u okruženju koja je u mogućnosti da napravi ovakav manevar", rekao je Minić i poručio građanima da je Srpska stabilna i da se neće gubiti vrijeme", rekao je Minić.