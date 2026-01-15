Potvrđeno za ATV: Minić će ponovo biti premijer

Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić ponovo će biti premijer nakon što vrati mandat, potvrđeno je za ATV iz više izvora u izvršnoj vlasti Republike Srpske.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ponudiće mandat Savi Miniću za sastav nove Vlade Republike Srpske, a u narednim danima očekuje se da će Narodna skupština Republike Srpske izabrati novu Vladu Republike Srpske s Minićem na čelu.

Republika Srpska Savo Minić vraća mandat

Kako ATV saznaje, uslijediće rekonstrukcija Vlade, ali još nije odlučeno koji ministri će ostati na svojim pozicijama u 19. sazivu Vlade Republike Srpske.